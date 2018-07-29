(Görüntülü) 'Yazımda Kardeşlik Var' projesinin kapanış programı Haliç'te yapıldı -2

*İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,



-"Biz sizlere güzel bir memleket bırakmak için gayret sarf ediyoruz. Eksiğimiz olabilir aksağımız olabilir bilin ki eksikten yoksun Cenab-ı Allah'tır. Sizin her birinizin bu ülkede mühendis olmanızı, öğretmen olmanızı, iş insanı olmanızı, avukat olmanızı, doktor olmanızı istiyoruz."

*Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,



-"Ülkemizde bu topraklardan, bu iklimlerden olmayan insanları bize rol model diye gösterdiler. Selahaddin Eyyubi Kudüs için döşekte yatmayı kendine zül gören bir liderin, rol model liderin Türk dünyasına değil İslam dünyasına değil, tüm dünyaya rol model olacak kişileri bizlere unutturmaya çalıştılar."



Haber-Kamera: Şengüler YEŞİL-Güven USTA/İSTANBUL,()



Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Doğu ve Güneydoğulu öğrencilere yönelik düzenlediği 'Yazımda Kardeşlik Var' yaz kampının kapanış programı Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Programa Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve çok sayıda kamp öğrencisi katıldı.



"SİZLERE GÜZEL BİR MEMLEKET BIRAKMAK İÇİN GAYRET SARF EDİYORUZ"



Programda bir konuşma yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizim bir tek hedefimiz, bir tek iddiamız ve bir tek idealimiz var. Bu coğrafya sadece kendine yeten bir coğrafya değildir. Sadece kendimize ait değiliz. Bizden beklentiler var. Sınavımızı iyi vermeliyiz. Dünyanın nimetlerine teslim olmamalıyız. Biz sizlere güzel bir memleket bırakmak için gayret sarf ediyoruz. Eksiğimiz olabilir aksağımız olabilir bilin ki eksikten yoksun Cenab-ı Allah'tır. Sizin her birinizin bu ülkede mühendis olmanızı, öğretmen olmanızı, iş insanı olmanızı, avukat olmanızı, doktor olmanızı istiyoruz. Elinizi bütün medeniyetimizin değerleriyle hemen karşınızdakine uzatmanızı istiyoruz. Bütün derdimiz bütün gayretimiz budur. Milyonlarca Suriyeli kardeşimize el uzattık. Filistin'e, Myanmar'a dini bizden olsun olmasın ırkı rengi bizden olsun, bizden olmasın dünyanın neresinde eğer insanlık adına bir dram yaşanıyorsa, adalet duygumuz bizi oraya savuruyor. Anadolu coğrafyasının kıymetini bizden çok daha iyi bilmenizi istiyoruz. Bu coğrafya sadece topraklarının bereket ve bolluğu olan bir coğrafya değildir. Bu coğrafya aynı zamanda bütün dünyaya insanlığı savuran bir coğrafyadır" dedi.

"SİZDEN BEKLENTİMİZ İŞİNİZİ İYİ YAPMANIZDIR"



Bakan Soylu, gençlere sadece kendi aralarında değil dünyadaki diğer ülklelerde buluann gençlerele rekabet etmelerini belirterek, "Eğer etrafımızdaki coğrafyayı bir kardeşlik adasına çevirmek istiyorsak, şu 30 günde yaşadıklarınızı ve gördüklerinizi hayatınızın her notasına nakşedebilecek, annelerinizden babalarınızdan öğrendiklerinizi, okullarda öğretmenlerinizden öğrendiklerinizi hep birlikte geleceğe taşıma anlayışını büyük bir inançla yarına götürmek durumundasınız. Sizden büyük ümidimiz var. Üzerimize ne kadar kötülüklerle gelinsin biz hep iyilikle cevap vermek durumunda olan ve yarını böyle kucaklamak durumunda olan bir anlayışı ortaya koymalıyız. Sizden beklentimiz işinizi iyi yapmanızdır. Okullarınızda çok başarılı olmanızdır. Birbirinize güzel nazarlarla, güzel işlerle ve güzel anlayışlarla, güzel gönüllerle bakabilmenizdir. Sadece kendi aranızda bir rekabeti değil Almanya'daki, Avrupa'daki dünyanın başka ülkelerindeki gençlerle rekabet edebilecek bir donanıma ulaşmanızdır. Hangi adımı atarsanız atın tarihimizi kardeşliğimizi, birliğimizi toprağımızın bize verdiği zenginliği unutmamanızdır" diye konuştu.



"DÜNYAYA ROL MODEL OLACAK KİŞİLERİ BİZLERE UNUTTURMAYA ÇALIŞTILAR"



Bakan Soylu'dan sonra kürsüye çıkan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise gençlere yaptığı konuşmada Türkiye'de yıllarca başka iklimlerden olan insanları rol model olarak gösterdiklerini belirterek, "Türkiye'nin 16 yıllık yolculuğunda Türkiye'nin büyük ve güçlü Türkiye yolculuğunda bazı şeyler bu coğrafyada unutturulmaya çalışılsa da inşallah yeniden yeşermek için bunlar hatırlatılan bir nesil olarak tarihe geçeceksiniz. Ülkemizde bu topraklardan, bu iklimlerden olmayan insanları bize rol model diye gösterdiler. Selahaddin Eyyubi Kudüs için döşekte yatmayı kendine zül gören bir liderin, rol model liderin Türk dünyasına değil İslam dünyasına değil, tüm dünyaya rol model olacak kişileri bizlere unutturmaya çalıştılar" dedi.

"BÜTÜN DÜNYANIN PARMAKLA GÖSTERDİĞİ ÜLKE OLMAYA DOĞRU HIZLA İLERLİYORUZ"



Albayrak şöyle devam etti:

Geçtiğimiz seçim dönemindeki, gezdiğim ve dokunduğum kardeşlerimde gördüğüm resim beni inanılmaz mutlu etmişti. Türkiye özellikle dünyanın umut ve ümit kapısı aradığı yeni iklimde bütün dünyanın parmakla gösterdiği ülke olmaya doğru hızla ilerliyoruz. Bunun temeli ve ruhu bu vahdet, ümmet şuurundan geçiyor. Geçtiğimiz yıllara baktığımızda bu coğrafyada sadece 2 milyondan fazla ölen insan var. Bu insanların tek ortak paydası Müslüman olması. Adı sözde Müslüman geçinen radikal ama kökü dışarıda, Müslüman değil; bu yapılar üzerinden ümmetin kılıçtan geçirildiği bir dönemden geçiyoruz. İşte bu şuurdan dolayı sadece ülkemizin ve ümmetin birliği için değil, mazlum kardeşlerimiz için, akrabalarımız için bu resmi görüp kendinizi çelik gibi bir iradeyle yetiştirmek zorundasınız. Kul kurar kader güler. Biz kadere iman etmiş bir dinin mensuplarıyız.



