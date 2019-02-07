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(Görüntülü) Yaya geçidinde AB standardı uygulama

Mithat ÜNAL ANAMUR (Mersin), () İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun önderliğinde başlatılan 'Trafikte Yaya Önceliği Bilincinin Oluşturulması Kampanyası' kapsamında, Mersin'in Anamur ilçesinde de etkinlik düzenlendi. Okul önleri...

Mithat ÜNAL ANAMUR (Mersin), () İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun önderliğinde başlatılan 'Trafikte Yaya Önceliği Bilincinin Oluşturulması Kampanyası' kapsamında, Mersin'in Anamur ilçesinde de etkinlik düzenlendi. Okul önleri ve ışık ile trafik görevlilerinin bulunmadığı geçilerde yayanın üstünlüğünün vurgulandığı etkinliğe ilişkin açıklama yapan Emniyet Müdürü Mehmet Güngör, Araç sürücülerinin geçmek isteyen yayalara, öncelik tanıyarak durarak yol vermeleri gerekli. İlçemizde bir çok yerde yaya geçidi var. Okulların olduğu yerlerde, trafik ışıkları ve yaya geçitleri mevcut değil, bu farkındalığı duyurmak için bugün hem sürücülere, hem yayalara broşürler dağıtacağız, bu farkındalığı ön plana çıkarmak için böyle bir hazırlık yaptık. Projenin adı zaten, 'Önce hayat, önce yaya'. Önce yaya geçecek. Malumunuz Avrupa'da anlatılır. Yaya adımını attığı anda araçlar durur, yol verir. Mantalite felsefe bu. Öncelikle yaya geçecek. Bu bir eğitimle olacak, biraz zaman alacak dedi. Öte yandan görevli polisler tarafından sürücülere uyarı ve bilgilendirme niteliğindeki broşürler dağıtıldı.

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