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(Görüntülü) Yavru köpeğin bacakları ve kuyruğunu kesip ormana attılar

Aziz GÜVENER- İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), () - SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, ormanlık alana köpekleri beslemeye gidenler, bacakları ve kuyruğu kesilmiş yavru köpeği görünce şok yaşadı. Veterinere götürülen köpek ilk tedavisinin...

Aziz GÜVENER- İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), () - SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, ormanlık alana köpekleri beslemeye gidenler, bacakları ve kuyruğu kesilmiş yavru köpeği görünce şok yaşadı. Veterinere götürülen köpek ilk tedavisinin ardından İstanbul'da bir kliniğe gönderildi.

Dün, Sapanca Yüzevler Mahallesi'nde ormanlık alandaki köpekleri beslemeye gidenler, bir köpeğin yerde kıvrandığını gördü. Yavru köpeğin bacakları ve kuyruğunun kesildiğini göen hayvanseverler, şok yaşadı. Köpek, Sapanca'da veteriner hekim Onur Çakmak'a götürüldü. Onur Çakmak köpeğe müdahalede bulundu. Köpeğin bacakları bandaja alınarak tedavisi için İstanbul'da bulunan bir veteriner kliniğine gönderildi.

Yaşadıkları şoku üzerlerinden uzun süre atamayan hayvan severlerden biri, "Bunu yapan insan olamaz. Allah belasını versin, katiller. Bir an önce bu tür suçlar için ağır cezalar verilmesi konusunda çalışma hızlandırılmalı. Lanet olsun. İnsanlık dışı bu olayı yapan insan görünümlü mahlukatlara" ifadelerini kullandı.

Köpeğin sosyal medyada paylaşılan yayınlanan ve kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen görüntüleri sosyal medyada infial yarattı. Hayvanseverler, güvenlik güçlerini arayarak konuyla ilgili şikayette bulundu.

 

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