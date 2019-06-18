Haber-Zeki GÜNAL/İSTANBUL,() Üsküdar'da bir sitenin bahçesinde yavru kirpi ve yavru kedinin oyun oynadığı anlar vatandaşların içini ısıttı. Altunizade'de yaşadıkları sitenin bahçesinde dişi kedi ve yavrularının beslemeye başlayan site sakinleri daha sonra bahçede 2 yavru kirpiye rastladı. Yavru kirpilerin annelerinin olmadığını fark eden vatandaşlar onları da beslemeye başladı. Anne kedi kendi yavrularıyla birlikte kirpi yavrularını da koruma altına aldı. Kedi ve kirpileri beslemek için bahçeye inen bir site sakini yavru kedi ve kirpinin birbiriyle oynadığını görünce şaşkına döndü. Sevimli kedi ve kirpinin o anları cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler izleyenlerin içini ısıttı.
(Görüntülü) Yavru Kedi Ve Kirpinin Şaşırtan Dostluğu
Haber-Zeki GÜNAL/İSTANBUL,() Üsküdar'da bir sitenin bahçesinde yavru kirpi ve yavru kedinin oyun oynadığı anlar vatandaşların içini ısıttı. Altunizade'de yaşadıkları sitenin bahçesinde dişi kedi ve yavrularının beslemeye başlayan...
18 Haziran 2019 Salı 13:35
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