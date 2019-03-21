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(Görüntülü) Yavru keçi, ilgi odağı oldu

Uğur AYDIN/TRABZON, ()- TRABZON’da Muhsin Tokmak'ın birlikte yürüyüşe çıktığı 6 günlük yavru keçi, ilgi topladı. Tokmak'ın peşinden yürüyen yavru keçiyle çevredekiler fotoğraf çektirdi. Trabzon'da yaşayan Muhsin Tokmak,...

Uğur AYDIN/TRABZON, ()- TRABZON’da Muhsin Tokmak'ın birlikte yürüyüşe çıktığı 6 günlük yavru keçi, ilgi topladı. Tokmak'ın peşinden yürüyen yavru keçiyle çevredekiler fotoğraf çektirdi.

Trabzon'da yaşayan Muhsin Tokmak, Atatürk Alanı’nda, 6 günlük keçisi ile yürüyüşe çıktı. Sahibinin peşinden yürüyen yavru keçi, vatandaşların ilgi odağı oldu. Keçisiyle yürüyüşünü ilgi nedeniyle güçlükle yapabildiğini anlatan Tokmak, bütün hayvanlara aynı ilgi ve şefkatin gösterilmesi gerektiğini söyledi. Tokmak, "Millet kedi, köpek gezdiriyor. Biz de keçi gezdiriyoruz. Bir hayvansever olarak bütün hayvanlarımızı aynı ilgi ve aynı şefkat ile seviyoruz. Yediriyoruz, içiriyoruz. Büyüyecek ve bizimle beraber yaşayacak. Peşimden ayrılmıyor, yedirdiğiniz zaman hani derler ya hayvan bırakmazmış diye, demek böyle bir hissi varmış" dedi.

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