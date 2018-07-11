(Görüntülü) Yavru ebabil ilgi odağı oldu

SİVAS'ta 3 katlı bir iş merkezinin çatısından düşen yavru ebabil, vatandaşların ilgi odağı oldu. Sıcak havadan etkilenen kuş, bir esnaf tarafından korumaya alındı. Sularbaşı Mahallesi İmam Hatip Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir iş merkezinin çatısından kaldırıma düşen yavru kuş, sokaktan geçen Hayri Aksu (62) tarafından fark edildi. Kuşu yerden alarak bir süre inceleyen Aksu, sığırcık olduğunu düşündüğü kuşun, sürekli havada kalan ve uçarken uyuyan ebabil olduğunu öğrenince şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar da ebabile yoğun ilgi gösterdi. Yavru ebabili sokak üzerinde esnaflık yapan Turgay Topbaş sahiplendi. Topbaş yavru kuşu büyüdükten sonra doğaya bırakacağını söyledi. 'DAHA ÖNCE HİÇ GÖRMEDİM' Ebabili bulan Hayri Aksu, "Sıcak hava olduğu için arkadaşlarla gölgeye oturalım dedik. Bir anda çatıdan ebabil, yavru olduğu için düştü. Su verdim. Yoksa ölüyordu. Bir anda kendi kendine canlandı. Bu kuş çok fazla görülen bir hayvan değil. Ben ebabil kuşunu duymuştum ama daha önce hiç görmedim. Ben önce sığırcık kuşu sandım ama sığırcık değil, ebabil kuşuymuş. İnşallah kurtarırız bu yavru kuşu" diye konuştu.