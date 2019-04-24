(Görüntülü) Yavru ayı, annesini kaybedince sığındığı ağaçta mahsur kaldı

ARTVİN'in Şavşat ilçesi Aşağı Koyunlu köyünde, annesini kaybettikten sonra çıktığı ağaçta mahsur kalan yavru ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ile köylüler tarafından kurtarıldı. Aşağı Koyunlu köyü Davlat Mahallesi'nde tırmandığı ağaçta mahsur kalan yavru ayının sesini duyan çevre sakinleri, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Annesini kaybettiği ve köpeklerden korkup ağaca tırmandığı belirlenen yavru ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Şavşat Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Saatlerce ağaçta mahsur kalan yavru ayı hemen veterinere götürülerek, sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen yavru ayı, güvenli bölgeden doğaya salındı. Şavşat Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü veteriner hekimlerinden Gökçen Çalışkan, "Bize bilgi geldi. Hemen gidip, yavru ayıyı kurtardık. Sağlığında hiçbir sorun olmadığını tespit ettik. Yavruyu, anne ayının gidiş geliş istikametine doğru bıraktık" dedi.