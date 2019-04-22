Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu'na, saldırıya Türkiye Demokrasi Platformu'ndan kınama
Kılıçdaroğlu'na, saldırıya Türkiye Demokrasi Platformu'ndan...
Abdullah Gül Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınadı
Abdullah Gül Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı...
İzmir'de NATO lojmanlarına pompalı tüfekle ateş açıldı: 2 şüpheli gözaltında
NATO lojmanlarına pompalı tüfekle ateş...
Giresun'a şehit ateşi düştü
Giresun'a şehit ateşi düştü

(Görüntülü) Yaşlı kadın çığlık attı, gaspçıları güvenlikçiler yakaladı

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde 1'i kadın 2 kişi, emekli maaşını çeken yaşlı kadını takip edip çantasını gasbetti. Yaşlı kadının çığlıklarını duyan özel güvenlik görevlileri 2 şüpheliyi...

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde 1'i kadın 2 kişi, emekli maaşını çeken yaşlı kadını takip edip çantasını gasbetti. Yaşlı kadının çığlıklarını duyan özel güvenlik görevlileri 2 şüpheliyi yakalayarak polise teslim etti. Olay bugün sabah saatlerinde Karabaş Mahallesi Abrurrahman Yüksel Caddesi üzerinde meydana geldi. Emekli maaşını çektikten sonra alışveriş için çarşıya çıkan R.E.'yi (65), çeşitli suçlardan sabıka kayıtları bulunan S.V. (20) isimli kadın ile U.Ö. (19) takibe aldı. 2 kişi bir anlık boşluğundan faydalanarak R.E.'nin elindeki çantayı alıp kaçmaya başladı. Yaşlı kadının yardım çığlıkları üzerine olay yerine yakın bir yerde bulunan iş merkezinin güvenlik görevlileri şüphelileri kovalamaya başladı. Kısa süre sonra şüphelileri yakalayan özel güvenlik görevlileri, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, S.V. ile U.Ö.'yü gözaltına alarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirdi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328