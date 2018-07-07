Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
YSK Başkanı Sadi Güven kesin seçim sonuçlarını açıkladı
YSK açıkladı: Erdoğan 26 milyon...
Süper Lig fikstür çekimi 9 Temmuz'da yapılacak
Süper Lig fikstür çekimi 9...
Kocaoğlu: Seçimler, CHP'de acil değişimi zorunlu hale getirdi
Kocaoğlu: Seçimler, CHP'de acil değişimi...
Kriz döneminde gayrimenkul almak uygun zaman mı?
Kriz döneminde gayrimenkul almak uygun...

(Görüntülü) Yaşlı çiftin 'survivor' mücadalesi internette ilgi gördü

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde yaşayan 5 çocuk, 10 torun sahibi Hamdi ve Seyhan Yılmaz çiftinin, bahçelerinde torunları için oluşturduğu 'survivor' yarışması benzeri parkurda düzenledikleri yarışmalar, internette ilgiyle izlendi. Sapanca...

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde yaşayan 5 çocuk, 10 torun sahibi Hamdi ve Seyhan Yılmaz çiftinin, bahçelerinde torunları için oluşturduğu 'survivor' yarışması benzeri parkurda düzenledikleri yarışmalar, internette ilgiyle izlendi.

Sapanca Gazipaşa Mahallesi Şehit Albay Güner Ekici Caddesi'nde oturan güreş antrenörü Hamdi ve Seyhan Yılmaz (73) yaz tatilinde evlerine gelen torunlarının eğlenmesi için bahçelerinde kendilerince 'survivor' parkuru oluşturdu. Çiftin çocukları ve torunları, ağaçların arasına çektikleri iplerin altında geçip topladıkları halkaları çubuğa geçirerek yarıştı. Parkurda yarışarak eğlenen çocuklar ve torunlar, anne ve babalarından da parkurda yarışmalarını istedi. Çocukları ve torunlarını kıramayan çift parkurda yarışırken, yarışmanın galibi Seyhan Yılmaz oldu. Bu sırada çekilen görüntüler internette ilgiyle izlenildi. Görüntüler 'Survivor' yarışmacısının yapımcısı Acun Ilıcalı'nın da dikkatini çekti. Ilıcalı, görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Seyhan Yılmaz, çocuklarını kıramayarak yarışmanın finalini yaptıklarını belirterek, "Çoluk çocuğumuz çok seviyordu Survivor yarışmasını. Bahçeye bir şeyler yaptı çocuklar. Torunlar, gelinler, çocuklar hepsi yarıştı. En sonunda bize de 'Anne baba siz de yarışın' dediler. Yarıştık, çok güzel oldu. Bizim de hoşumuza gitti, mutlu olduk. En son biz yarıştık, finali biz kapattık" dedi.

Hamdi Yılmaz da çocuklarının eğlenmesi için parkur oluşturduklarını belirterek, "Ailemiz burada toplandığı zaman kendi aramızda böyle bir eğlence yapıyoruz. O eğlence içerisinde bu çekilen programı bir arkadaşım yayınladı. Biz de böyle bir derde düştük memlekette" diye konuştu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325