(Görüntülü) Yaşamını yitiren CHP Milletvekili Arslan için Denizli'de tören (2)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Antalya'da tatil yaparken beyin kanamasından hayatını kaybeden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan için Pamukkale Üniversitesi Kampüsü'ndeki Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Pamukkale ilçesi Kervansaray Mahallesi'ndeki evinde helallik alınmasının ardından Arslan'ın cenazesi camiye getirildi. Burada düzenlenen törende Arslan'ın eşi Nursel Arslan ve oğlu Mesut Can Arslan ile kızı Nazife Demirkapı taziyeleri kabul etti. Nursel Arslan ve Nazife Demirkapı tabutun başında uzun süre gözyaşı döktü. ŞENTOP VE KILIÇDAROĞLU DA KATILDI Cenaze namazı öncesinde camiye gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Arslan ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Cenaze törenine, TBMM Başkanı Şentop ile CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcıları, AK Parti Denizli milletvekilleri ve çok sayıda CHP milletvekili, Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan ile çok sayıda siyasetçi, iş insanı ve vatandaş katıldı. Denizli Müftüsü Mehmet Aşık'ın öğlende kıldırdığı cenaze namazının ardından, CHP lideri Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Şentop ve diğer protokol üyeleri, Arslan'ın tabutunu cenaze aracına kadar taşıdı. Cenaze aracıyla Denizli Asri Mezarlık'a getirilen Arslan'ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi. Kılıçdaroğlu, defin işlemi sırasında kürekle mezara toprak attı. KILIÇDAROĞLU: DENİZLİ BUGÜN ONU BAĞRINA BASTI Cenaze töreninin sona ermesinin ardından mezarlıkta kısa bir açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Kazım Arslan son derece başarılı bir milletvekilimizdi. Hayırsever bir insandı. Hiçbir siyasi parti ayrımı yapmaksızın Denizli'deki bütün vatandaşları kucaklıyordu. Ahlaklı ve sevecen bir insandı. Son derece yardımsever birisiydi. Denizli onu bugün bağrına bastı. Kendisini sonsuzluğa uğurladık. Allah rahmet eylesin" dedi. CHP lideri, cenaze töreninin ardından karayoluyla Antalya'ya hareket etti. MÜJDE AR: ARAMIZDAN ÇOK ERKEN AYRILDI Cenaze törenine katılan sanatçı Müjde Ar ise "Çok üzgünüz. Gerçekten müstesna ve eşi bulunmayan bir insandı. Kimselere benzetemediğimiz bir siyasetçiydi. Hayatımızda çok güzel bir etki bıraktı. Kazım Arslan, örnek insan olarak nitelendirilebilecek bir kişiydi. Hayatımda çok insan tanıdım. Kazım bey bambaşka birisiydi. Denizli'ye de çok şey katmış. 2 Haziran'da Honaz ilçesinde yapılan belediye başkanlığı seçimi öncesinde dağ tepe demeden dolaşmış. Çok erken ayrıldı aramızdan daha uzun yıllar keşke birlikte olabilseydik" diye konuştu.