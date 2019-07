(Görüntülü) ‘Yaşamaz’ dediler: Şimdi 7 aylık ve sağlıklı

Sinem ERYILMAZ – Ömer HASAR / İSTANBUL,() – 28 aylıkken prematüre olarak dünyaya gelen Ege Karabulut, daha iki günlükken beyin kanaması geçirdi. Ardından bağırsaklarında da iltihaplanma yaşanan Ege bebek ne ağızdan ne de göbekten beslenemez hale geldi. Yaşaması mucize denen Ege bebek 2,5 aylık yoğun tedavi sonrasında sağlığına kavuştu. İstanbul’da yaşayan Buket ve Emre Karabulut çiftinin ilk çocukları Ege ocak ayında 28 haftalıkken prematüre olarak dünyaya geldi. Bin 100 gram olarak doğan Ege bebek her prematüre doğan gibi solunum cihazına bağlı olarak küveze alındı. Ancak hayata gözlerini açmasının ikinci gününde beyin kanaması geçirdi. En riskli olarak görülen birinci haftada nadir rastlanan bir durumla karşı karşıya kalındı. Solunum cihazına bağlı durumda bulunan Ege’nin bağırsaklarında nadir rastlanan bir iltihaplanma görüldü. Bu komplikasyonlar sonrasında bebeğin ağızdan beslenmesi kesilerek göbekten beslenmesine başlandı. Fakat bir süre sonra bağırsak da patlayınca beslenmesi durdu. Doktorlar zaten bir yandan solunum cihazına bağlı bulunan, bir yandan beyin kanaması, bir yandan da bağırsak perforesi olan Ege’nin yaşamasını imkansız olarak değerlendirdi. Ege’nin tedavisini gerçekleştirerek onu yeniden hayata bağlayan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üy. Alper Özkılıç, “Bebekte farklı olarak zaman içerisinde gelişen çok yoğun komplikasyonlar oldu. Çünkü daha solunum sıkıntısını tam atlatamadan bebekte beyin kanaması tespit ettik. Daha bu durumdayken bebekte başka bir komplikasyon gelişti. Bağırsakta delinme oldu ve çocuk cerrahının müdahalesiyle Kolostomi açılarak ağızdan beslenme olayı sekteye uğradı” dedi. MUCİZE GERÇEK OLDU “Bebeğimizi göbek kateterinden besliyorduk. Orada da mikrop üremesi olup sepsis dediğimiz tablo gelişti. Göbek kateteri de çıkarılınca bebek ne ağızdan ne de damardan beslenebilir oldu” diyerek sözlerine devam eden Medicana Bahçelievler Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üy. Alper Özkılıç, “Bütün hepsinin yaşanması bizi ümitsiz bir duruma sokmuştu. Bu esnada beyin kanamasında gerileme başladı. Çocuk cerrahisinin takipleri de günler içinde olumlu yönde ilerledi. Açıkçası mucize olarak, ağır tablodaki bir bebeğin bu şekildeki hali bizi çok sevindirdi” ifadelerini kullandı. ANNE BUKET KARABULUT: ÇOK ZORLU BİR SÜREÇTİ Yaşadıkları sürecin çok zorlu olduğunu ancak pes etmediklerini söyleyen anne Buket Karabulut, “Hissettiklerimi anlatabilmem mümkün mü bilmiyorum ama hiç kimsenin böyle bir şey yaşamasını istemem. İlk başlarda insan hiçbir şey hissedemiyor. Eve gelmesinin dışında hiçbir şey düşünmemeye odaklanmıştık. Tegirgindim ve evde bakımını yapabileceğimden emin değildim. Doktorumuz Alper Bey kontrole geldiğimizde çok iyi bakıldığını söyledi. Bizi çok güzel teşvik etti ve çok yardımcı oldular. Çok zorlu bir süreçti. Çok minikti. Yastık olmadan tutamıyorduk. Ama çok şükür atlattık. Böyle şeyler yaşayan insanların bebeğinin eve gelmesinin dışında hiçbir şey düşünmemesini tavsiye ediyorum” dedi. “İNATÇI VE SAVAŞÇI BİR BEBEK” Baba Emre Karabulut ise sürecin kendisini çok üzdüğünü ancak eşine destek olmak adına bunu belli etmediğini ifade ederek, “Hem anneyi hem kendinizi hem de etrafınızdakileri ayakta tutmanız gerekiyor. Zor bir süreç ama bu süreçte her zaman pozitif düşünmek gerekiyor. Ben bunu yaptım. Zaman zaman düştüğüm anlar oldu ama çabuk toparlandım. Çok şükür bebeğimiz şu an iyi” diye konuştu. Ege bebeğin ‘savaşçı’ olduğunu vurgulayan Baba Karabulut, “İnatçı ve savaşçı… İyi ki de inatçı olmuş, iyi ki de savaşçı olmuş” dedi. 2 buçuk ay yoğun bakımda kalan Ege bebek şimdi 7 aylık ve tamamen sağlığına kavuşmuş durumda.