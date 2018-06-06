(Görüntülü) Yaşama tutunmak için denizde 5 saat bidona sarılmışlar

Erol AKKIR/ANTALYA, () - ANTALYA'nın Demre ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine geçmek isteyen Suriyeli göçmenlerin bulunduğu sürat teknesinin batması sonucu yaşamını yitiren 7'si çocuk 9 Suriyeliden Raşit ailesinin 5 çocuğunun cenazeleri, Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Tekne faciasında 5 çocuğunu kaybeden İdris Raşit, "Karımla denizde bulduğumuz bidona sarıldık. 5 saat dalgalarla mücadele ettik" dedi. Demre'ye bağlı Kekova Geyikova Adası'nın 2,5 deniz mili güney batısında, geçen pazar günü saat 02.22'de, içinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu sürat teknesinin tehlikede olduğu veya batmış olabileceği bilgisi alındı. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Korveti, 4 Sahil Güvenlik Botu, Sahil Güvenlik uçağı ve Sahil Güvenlik helikopteri bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan arama- kurtarma faaliyetleri sonucu havadan da yapılan incelemeyle tespit edilen 3 erkek ve 1 kadın hemen kurtarıldı. Ayrıca bölgeye yakın seyreden dalış teknesiyle de 1 erkek kurtarıldı. Kurtarılan Suriyeli Mahmut Alus (30), İdris Raşit (38), Ahmet Şerif (34), Zeynep Osman (33) ve Mahmut Zeydan (40) Demre Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Kurtarılanların, teknede 14- 15 kişi oldukları yönündeki ifadeleri üzerine kaybolduğu değerlendirilen 1 kişinin bulunması için yapılan çalışmalar sonucu Giyas Vahod (24), sağ olarak kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı. 9 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucu Derin Raşit (13), Dildar Raşit (10), Şiar (8) ile Dicvar Raşit (8) isimli ikizler, Emine Raşit (3), Mehmet Bilal (14), Hüseyin Bilal (45), Elif Abdu Bilal (35) ve Zehra Bilal'in (10) cansız bedenleri sudan çıkarıldı. Cenazeler, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsi işlemleri tamamlanan Mehmet, Hüseyin, Elif Abdu ve Zehra Bilal'in cenazeleri ise dün yakınları tarafından alınarak, toprağa verilmek üzere Hatay'a götürüldü. BABA, MORGA GİREMEDİ Derin, Dildar, ikizler Şiar ve Dicvar ile Emine Raşit'in cenazeleri, kazadan kurtulan babaları İdris Raşit ve diğer yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. İdris Raşit, morga giremeyip, kapısının önünde oturarak, uzun süre gözyaşı döktü. Yakınlarının teşhis ettiği 5 çocuğunun cenazesi, cenaze aracına konuldu. Cenazeler, toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderildi. ÇOCUKLARIM 'BABA KURTAR' DİYE BAĞIRDI Tekne faciasında 5 çocuğunu kaybeden İdris Raşit, yıllardır Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşadıklarını söyledi. Şoförlük ve işçi çavuşluğu yaparak, ailesine bakmaya çalıştığını anlatan Raşit, Yunanistan'a gitmek için bir şebekeyle kişi başı 1200 TL'ye anlaştıklarını dile getirdi. Demre'den Yunanistan'a gitmek için saat 22.00'de tekneye binip, hareket ettiklerini anlatan Raşit, "Yanımızda kimse yoktu. Tekneyi bize verdiler. '10 dakikada Yunanistan'da olursunuz' dediler. Tekneyi kendimiz kullandık. Saat 22.00'de yola çıktık; ancak 2 saat sonra tekne alabora oldu. Sanırım teknede 19 kişiydik. Hepimiz suya gömüldük. Çocuklarımı kurtarmaya çalıştım. Çocuklarım çığlık çığılığa 'Baba kurtar' diye bağırdı; ama kurtaramadım. Çok üzgünüm. Bir ara ben de battım. Tekrar su yüzeyine çıktığımda çocuklarım yoktu. Sadece karımı gördüm. Bir bidon buldum ve karımla ona sarıldık. 5 saat dalgalarla mücadele ettik. Hava aydınlandığında üstümüzden önce bir uçak geçti; ama bizi hemen göremediler. Daha sonra jandarma geldi ve bizi kurtardı. Gerisini hatırlamıyorum. Kimse kaçakçılara inanmasın ve bu yola girmesin" dedi. İdris Raşit, akrabalarının İstanbul'un Esenyurt ilçesinde oturduğunu, bu nedenle çocuklarının İstanbul'da toprağa verileceğini söyledi.