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(Görüntülü) Yarışmada kazandığı bisikleti arkadaşına hediye etti

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'da Orman Haftası dolayısıyla düzenlenen resim yarışmasında birinci olarak bisiklet ödülünü kazanan 5. sınıf öğrencisi Zeynep Nur Uysal, ödülünü arkadaşına hediye etti. Uysal, "Bisikletim var. Bu...

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'da Orman Haftası dolayısıyla düzenlenen resim yarışmasında birinci olarak bisiklet ödülünü kazanan 5. sınıf öğrencisi Zeynep Nur Uysal, ödülünü arkadaşına hediye etti. Uysal, "Bisikletim var. Bu bisikleti, bisikleti olmayan bir arkadaşıma hediye edeceğim. Bu arkadaşımın ismi bende saklı kalsın" diyerek örnek oldu.

Orman Bölge Müdürlüğü tarafından geçen hafta düzenlenen 'Orman' konulu resim, şiir ve kompozisyon dallarındaki yarışmalarda birinci olan öğrencilere ödülleri, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu tarafından verildi. Yarışmada birinci olarak bisiklet ödülünü kazanan Hızırbey Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Zeynep Nur Uysal'ın, "Bisikletim var. Ödül olarak aldığım bu bisikleti, bisikleti olmayan bir arkadaşıma hediye edeceğim. Bu arkadaşımın ismi bende saklı kalsın" demesi, programa katılanlardan alkış aldı. Kendi bisikleti olan Zeynep Nur Uysal, yarışmadan kazandığı bisikleti ise aynı gün adını açıklamadığı arkadaşına hediye etti.

MÜDÜR OKULDA ZİYARET ETTİ

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım, ödül töreni sonrasında Hızırbey Ortaokulu'nu ziyaret etti. Ziyarette Zeynep Nur Uysal'ı, öğretmenlerini, okul idaresini ve ailesini tebrik eden Yıldırım, Uysal'ı ödüllendirdi. Hızırbey Ortaokulu Müdürü Tevfik Akar da hediye olarak aldığı bisikleti ihtiyacı olan arkadaşına hediye eden öğrencisi Zeynep Nur Uysal'ı tebrik etti.

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