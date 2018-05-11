Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TSK'ya dev FETÖ operasyonu… 300 askere yakalama kararı
300 asker hakkında FETÖ'den gözaltı...
Hakan Atilla için özel rapor: Daha az güvenlik bir cezaevine taşınmalı 
Hakan Atilla için özel rapor:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
Cenazede Abdullah Gül'e tepki
Cenazede Abdullah Gül'e tepki

(Görüntülü) Yarışmada kazandığı altını, şehit aileleri derneğine bağışladı

KAYSERİ'de, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmada resim dalında 1'inci olan ilköğretim 4'üncü sınıf öğrencisi Nisanur Doğan (10), hediye edilen çeyrek altını, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri...

KAYSERİ'de, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmada resim dalında 1'inci olan ilköğretim 4'üncü sınıf öğrencisi Nisanur Doğan (10), hediye edilen çeyrek altını, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'ne bağışladı.

Geçen hafta Kayseri Valiliği tarafından Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası nedeniyle düzenlenen şiir ve resim yarışmasında, Servet Akaydın İlköğretim Okulu 4'üncüsınıf öğrencisi Nisanur Doğan 1'inci oldu. Nisanur, kendisine ödül olarak verilen çeyrek altını, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'ne bağışlama kararı aldı. Nisanur Doğan, ailesi ve öğretmeni ile birlikte derneğin Kayseri şubesine giderek Başkan Yılmaz Üçkan'a altını teslim etti.

Televizyonda şehit haberlerini izlediğinde çok duygulandığını belirten Nisanur, "Trafik Haftası nedeniyle düzenlenen yarışmada il birincisi oldum. Bu nedenle törende bana altın hediye ettiler. Ben de ailemle görüşerek aldığımı çeyrek altını, derneğe bağışladım. Televizyon izlerken şehit haberleri ve haberlerde ağlayan çocuklar beni derinden üzüyordu. Bu nedenle kazandığımız ödülü şehit aileleri ile paylaşmak istedim" dedi.

Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan ise "Geleceğimizin teminatları, yüreğinde vatan, bayrak, ezan sevgisini barındıran çocuklarımız bizleri yeniden duygulandırdı. Maddenin manaya çevrildiği gün bugün. Çocuklarımız vatanın bölünmez bütünlüğünün savunucusudur" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Başkan Yılmaz Üçkan, Nisanur Doğan'a Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.


 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314