(Görüntülü) Yargıtay Başkanı Cirit'ten birlik ve beraberlik mesajı

SİİRT Üniversitesi'nce düzenlenen Tıp Zirvesi'nde konuşan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Burada hoşgörü ve sevgiyle birlikte bin yıldan beri birlikte yaşıyoruz. Ama son 60 yıldan beri sürekli terörle boğuşur hale geldik. Bu terör olgusu bizde sürekli kan kaybetmeye sebebiyet verdi. Halbuki bunları hep birlikte çok rahat bir şekilde aşabiliriz" dedi.



Siirt TÜRGEV Emine Erdoğan Kız Öğrenci Yurdu'ndan düzenlenen Tıp Zirvesi, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Vali Ali Fuat Atik, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, Belediye Başkanı Ceyhun Dilşad Taşkın ve çok sayıda davetlinin katılımıyla yapıldı.



Açılış konuşmasını yapan Vali Ali Fuat Atik, Siirt Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin kurulmasının hemen ardından Tıp Zirvesi'nin düzenlenmesinin önemine değinerek, "Siirt'imizde böyle bir zirvenin yapılıyor olması Siirt için çok anlamlıdır. Biz Siirt'te birçok problemlerle uğraşırken, bu problemleri aşarak üniversitemize yeni bir fakülte kazandırdık ve Tıp Fakültesi kuruldu" dedi.



Vali Atik'in adından söz alan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınadığını belirtti. Cirit, "Sayın Dekan, sağlık çalışanlarına şiddetle ilgili bir serzenişte bulundu. Hekimlerin hukuki sorunlarıyla ilgili bir çalıştayımız olacak. Geçtiğimiz ay hukuk fakülteleriyle birlikte hekimlerin hukuki sorunlarını tartıştık. Özveriyle, zor şartlarda görev yapan hekimlerimize yapılan saldırıları her zaman kınadık" diye konuştu.



Siirt'in kadim bir şehir olduğunu, birçok medeniyete başkentlik, hoşgörü ve sevgiye ev sahipliği yaptığını vurgulayan Cirit, "Biz kadim bir milletin çocuklarıyız. Burada hoşgörü ve sevgiyle birlikte bin yıldan beri birlikte yaşıyoruz. Ama son 60 yıldan beri sürekli terörle boğuşur hale geldik. Bu terör olgusu bizde sürekli kan kaybetmeye sebebiyet verdi. Halbuki bunları hep birlikte çok rahat bir şekilde aşabiliriz. Büyük bir devlet olma olgusunu yerine getirebiliriz" dedi.