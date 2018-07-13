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(Görüntülü) Yaralı yavru leylek tedaviye alındı

AFYONKARAHİSAR'ın Sinanpaşa ilçesinde yaralı bulunan yavru leylek, tedaviye alındı. Düzağaç beldesinde vatandaşlar tarafından sol kanadı yaralı yavru leylek bulundu. Vatandaşlar korumaya aldıkları leylek için Doğa Koruma Milli Parklar...

AFYONKARAHİSAR'ın Sinanpaşa ilçesinde yaralı bulunan yavru leylek, tedaviye alındı.

Düzağaç beldesinde vatandaşlar tarafından sol kanadı yaralı yavru leylek bulundu. Vatandaşlar korumaya aldıkları leylek için Doğa Koruma Milli Parklar Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü'nden yardım istedi. İhbar üzerine gelen ekipler, yaralı yavru leyleği teslim alarak tedavisi için Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne götürdü. Sol kanadının kırık olduğu tespit edilen yavru leylek, tedavisi tamamlandıktan sonra doğal yaşam alanına bırakılacak.

Yavru leyleğin uçmayı yeni öğrendiği ve uçmaya çalışırken tellere takılarak yaralandığı belirlendi.
 

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