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(Görüntülü) Yaralı bulduğu ebabili kurtadı

ŞANLIURFA'da bakkal Halil Akdağ, sokakta bulduğu yaralı ebabili et ve sütle besledi. Akdağ, 3 gün bakkalda beslediği ve internetten türünün ebabil olduğunu öğrendiği kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne teslim etti. Süleymaniye...

ŞANLIURFA'da bakkal Halil Akdağ, sokakta bulduğu yaralı ebabili et ve sütle besledi. Akdağ, 3 gün bakkalda beslediği ve internetten türünün ebabil olduğunu öğrendiği kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne teslim etti.

Süleymaniye Mahallesi'nde bakkal işleten Halil Akdağ, evine giderken sokakta yolda hareketsiz halde bir kuş gördü. Yaralı olduğunu düşündüğü kuşu bakkalına götüren Akdağ, internetten yaptığı aramada, bulduğu türün ebabil olduğunu öğrendi. Akdağ, 3 gün boyunca su ve et vererek beslediği kuşu doğal alanına bırakmak istedi. Ancak Akdağ kuşun yüksek bir yerden bırakılması gerektiğini internet üzerinde yaptığı araştırma sonucu öğrenince, durumu, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne bildirdi. Ebabili teslim alan İl Müdürlüğü görevlileri, kuşu kontrolünün ardından doğaya bıraktı.

Kuşu bulan Halil Akdağ, "İş yerimden eve gittiğim sırada sokakta kuşu buldum ve yardım etmek için aldım. İnternetten araştırdığımda ebabil olduğunu öğrendim ve esnaf arkadaşlarımla 3 gün boyunca kendisine baktık. Yüksek yerden doğaya bırakılması gerektiğini öğrenince de durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne ilettik. Ekipler gelerek, kuşu bizden teslim aldı, veteriner kontrolünden geçirerek doğal hayatına saldılar" dedi.

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