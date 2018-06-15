(Görüntülü) Yapımı tamamlanan Karadeniz'in en uzun teleferik hattına ilgi

TRABZON'un Beşikdüzü ilçesinde kurulan Karadeniz'in 3 bin 600 metre ile en uzun mesafeli teleferik projesi tamamlandı. Vatandaşlar, ücretsiz olarak kullanıma açılan ve kıyından 530 rakımlı Beşikdağı'na 10 dakikada ulaşılacak 2 kabinli teleferikle, ilk yolculuğun heyecanı yaşadı, manzaranın keyfini çıkardı. Beşikdüzü ilçesinde yapımı 2,5 yıldır süren Karadeniz’in 3 bin 600 metre ile en uzun mesafeli teleferik projesi tamamlandı. Beşikdüzü sahili ile 550 rakımlı Beşikdağı arasına kurulan 55 kişi kapasiteli 2 kabinli teleferik projesi ile 10 dakika sürecek yolculukla saatte 300 kişi taşınacak. 100 milyon TL’ye mal olan ve son denemeleri yapılan teleferik, bayramın ilk günü kullanımına açıldı. Vatandaşlar, açılışı sabah saatlerinde planlanan ancak bölgede etkili olan sağanağın arından akşam saatlerinde kullanıma açılan teleferiğe binerek, zirveye ilk kez çıkmanın heyecanını yaşadı. Ziyaretçiler, bindikleri teleferik kabininden yeşil örtüyle kaplı doğa ile denizi kuş bakışı olarak izleyerek, keyfini sürdüğü muhteşem manzarayı cep telefonu kamerasıyla fotoğrafladı. Bayram süresinde ücretsiz olarak hizmet verecek olan teleferiğe yöre sakinlerinin yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. 'BU BEŞİKDÜZÜ İÇİN BİR HAYALDİ' Teleferiğin kullanıma açılmasından ötürü mutluluk duyduklarını belirten Beşikdüzü Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu, Trabzon’un batısında yeni bir turizm destinasyonu yaratmak için yola çıktıklarını belirtti. Bıçakçıoğlu, "Mutluyuz. Bu Beşikdüzü için bir hayaldi. Trabzon’un batısında yeni bir turizm destinasyonu yaratmak için yola çıktık. Cumhurbaşkanımızın teşviki var. Bin tane Orhan Bıçakçıoğlu olsa bu tesisi yapamaz ama Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle bunu gerçekleştirdik. Teleferiğimiz, vargel sistemli 55 kişilik çift kabinden oluşuyor. Sıfırdan 535 rakıma çıkıyoruz. Her türlü hava şartlarında çalışabilen bir sisteme sahip. Bazı sistemler rüzgâr hızı belli bir seviyeye geldiği zaman durabiliyor, ancak buradakinde durma gibi bir durum söz konusu değil. Yaz-kış her türlü hava şartlarında çalışacak. Vatandaşlara da bayramda ücretsiz olarak hizmet sunduk" dedi. Teleferiği test etmenin heyecanını yaşayan yöre sakini Muhsin Öksüz, hizmete başlayan teleferiğe çocuklarıyla birlikte teleferiği bindiklerini dile getirerek, "Çok heyecanlıyız, çok güzel olmuş. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Teleferiğe ilk kez bindiğini kaydeden Mehmet Özdemir ise çok heyecanlı olduklarını kaydederek, "Bayram günü böyle bir tesisin ilçemize kazandırılmasından dolayı çok mutluyuz. Herkese teşekkür ediyoruz" diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.