(Görüntülü) Yapay zeka ile ünlü tabloların içerisinde gezinmek mümkün olacak

Selin GÜRSEL – Ömer HASAR / İSTANBUL, () – YAPAY zeka ile ünlü tabloların içerisinde gezinme imkanı yaratan mühendislik öğrencisi Samet Ronaer, “Proje tamamlandığında, o an hangi açıdan bakıyorsak tabloyu o açıdan görebileceğiz ve tablonun içerisinde gezebileceğiz. Dolayısıyla ‘Van Gogh aslında bu tabloyu şuraya bakarak değil de buraya bakarak yapsaydı nasıl olurdu?’ sorusunun cevabını vermiş olacağız” dedi. Ressamlar, var olan tablolarını farklı bir açıdan resmetseydi nasıl olurdu? Bu sorunun cevabını merak eden ve bir mühendislik projesi yapmaya başlayan Samet Ronaer (25) Van Gogh’un tablosunu 3 boyutlu hale getirdi. Ana resmi kendine model alarak resmi farklı açılardan tekrardan oluşturan Samet, projeyi bitirdiğinde tablonun içerisinde gezinmenin mümkün olacağını ifade etti. Projeyi yapay zeka vasıtasıyla yapabildiğini kaydeden İstanbul Bilgi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencisi Samet Ronaer, “Van Gogh’un tablolarını referans alarak bilgisayar ortamında 3 boyutlu model hazırlıyorum. Ve bir yapay zeka tekniği kullanarak Van Gogh’un orijinal tablosundan kendi modellerime stil aktarımı yapıyorum. Daha sonra da elde ettiğim modellerle Van Gogh’un tablosunun içerisinde gezme illüzyonu yaratıyorum” dedi TABLONUN İÇERİSİNDE GEZİLEBİLECEK İlk olarak Van Gogh’un ‘Arles’teki Yatak Odası’ isimli tablosu üzerinde çalışan Samet Roaner, proje son haline ulaştığında tablonun içerisinde gezinmenin mümkün olduğunu aktardı. Ronaer, projeyi şöyle anlattı: “Şu an için saatte 1 görüntü alabiliyorum ve 6-7 adet görüntüyü birleştirerek bir illüzyon yani GIF yaratabiliyorum. Bunu, gelecek dönemde sanal gerçeklik gözlüğüyle (VR) tablonun içinde gezme projesine dönüştürmeyi hedefliyorum. Bunun için müthiş bir işlem gücü gerekiyor ama belli optimizasyonlarla yapabilmeyi umuyorum. Danışman hocam BİLGİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Tuğba Yıldız ile birlikte bu sonucun yaklaşık 6 ay süren bir çalışmanın ardından ortaya çıkabileceğini düşünüyoruz. O an hangi açıdan bakıyorsak tabloyu o açıdan görebileceğiz hatta ressamın resmetmediği açıları dahi tahmini olarak bilgisayar ortamında yaratabileceğiz. Bir tablonun içerisinde gezebileceğiz. Dolayısıyla ‘Van Gogh aslında bu tabloyu şuraya bakarak değil de buraya bakarak yapsaydı nasıl olurdu?’ sorusunun cevabını vermiş olacağız.” DALİ’NİN TABLOSUNA UYGULAMAK ZOR Sanata ilgisinin olduğunu, boş vakitlerinde ünlü ressamların hayatlarını ve eserlerinin hikayelerini okuduğunu dile getiren Ronaer, “Mühendislik ve sanat birlikteliğinde çok yaratıcı işler yapılabileceğini düşünüyorum. Van Gogh’a karşı merakım zaten var ama kullandığım teknik, onun da içinde bulunduğu izlenimcilik akımına ait tablolar için daha uygun oluyor. Bu tekniği Dali’nin bir tablosuna uygulamak daha zor” diye konuştu. “YAPAY ZEKA VASITASIYLA SANAT DEĞİL, SANATSAL ŞEYLER YAPILABİLİR” Refik Anadol’u kendine örnek aldığını belirten Ronaer, “ ‘İnsanın yapabildiği en iyi şey insan olmaktır’ diye bir söz var. Ve sanat da tümüyle insani bir şey olduğu için hiçbir zaman yapay zekanın sanatı ele geçirebileceğine inanmıyorum. Çünkü sanat eseri biraz da ona yüklenen anlamla ilişkilidir. Mesela Van Gogh’un tablosunda o dönemki ruh hali bilindiği için o tablo çok değerlidir. Yapay zeka vasıtasıyla sanat değil, sadece sanatsal şeyler yapmak mümkün olacak” dedi.