Soner HASIRCIOĞLU-Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL -METRİS Cezaevi'nde bulunan bir koğuşta yangın çıktı. Yangın haberini alan mahkum yakınları Metris Cezaevi'ne geldi. Cezaevi kapısı önünde polis güvenlik önlemi alırken, mahkum yakınları burada bir süre bekledi.
(Görüntülü) Yangın haberini alan mahkum yakınları Metris Cezaevine geldi
Soner HASIRCIOĞLU-Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL -METRİS Cezaevi'nde bulunan bir koğuşta yangın çıktı. Yangın haberini alan mahkum yakınları Metris Cezaevi'ne geldi. Cezaevi kapısı önünde polis güvenlik önlemi alırken, mahkum yakınları burada...
15 Şubat 2019 Cuma 23:35
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