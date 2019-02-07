Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ / İstanbul Kartal'da çöken binanın yandaki 10 katlı binanın çökme ihtimaline karşı kurtarma çalışmalarına ara verildi.
(Görüntülü) Yandaki binanın çökme ihtimali nedeniyle kurtarma çalışmalarına ara verildi
Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ / İstanbul Kartal'da çöken binanın yandaki 10 katlı binanın çökme ihtimaline karşı kurtarma çalışmalarına ara verildi.
07 Şubat 2019 Perşembe 09:24
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