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(Görüntülü) Yanarak hurdaya döndüler

Mersin?in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki araç yanarak hurdaya dönerken, sürücüleri ise ağır yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Mersin-Adana Otoban Damlama mevkiinde meydana geldi. Adana yönüne seyir halindeki Yunus Yaşar...

Mersin?in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki araç yanarak hurdaya dönerken, sürücüleri ise ağır yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Mersin-Adana Otoban Damlama mevkiinde meydana geldi. Adana yönüne seyir halindeki Yunus Yaşar 45 LG 200 plakalı yönetimindeki TIR, önünde ilerleyen
Mehmet Emin Avcı yönetiminde 42 Y 5141 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyon yan yatarken, TIR ise bariyerlere çarparak durdu. Kaza nedeni ile her 2 araçta da yangın çıktı. İlk olarak yoldan geçen araç sürülerinin müdahale ettiği araç yangını için bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi gönderildi. Olay yerine gelen ekipler olay yerinde kamyon ve TIR şoförüne ilk müdahale olay yerinde yaptı. Kaza nedeni ile ağır yaralı olan 2 şoför hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın nedeni Mersin-Adana Otobanında bir süre araç trafiği tek yönden verilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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