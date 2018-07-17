MUĞLA ( ) - Muğla Fethiye'de kaydedilen bir görüntü sosyal medyada izleyenlerin beğenesini topluyor. Sercan Daban adlı genç, yamaç paraşütü yaparken 'Gamzedeyim Deva Bulmam' adlı eseri klarnet ile çaldığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler kısa sürede birçok kişi tarafından paylaşıldı.
(Görüntülü) Yamaç paraşütü yaparken klarnet çaldı
MUĞLA ( ) - Muğla Fethiye'de kaydedilen bir görüntü sosyal medyada izleyenlerin beğenesini topluyor. Sercan Daban adlı genç, yamaç paraşütü yaparken 'Gamzedeyim Deva Bulmam' adlı eseri klarnet ile çaldığı görüntüleri sosyal medya...
17 Temmuz 2018 Salı 16:05
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