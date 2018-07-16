(Görüntülü) Yalova'da '15 Temmuz' anma gecesi

YALOVA’da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Valilik tarafından düzenlenen anma gecesinde şehitler için dua edildi. Burada konuşma Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, "15 Temmuz gecesi destanını yazan kahramanlar bir kez daha göstermiştir ki istikbal aziz milletimizindir" dedi.



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Yalova Valiliği tarafından düzenlenen tören yürüyüşle başladı. Yürüyüşe Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Yalova Merkez Komutanı Deniz Piyade Albay Mehmet Öner Miskioğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Gemalmaz, Yalova İl Emniyeti Müdürü Hakan Fındık, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mehter Takımı’nın da eşlik ettiği yürüyüş, 17 Ağustos Deprem Anıtı önünden başlayarak 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Burada bir konuşma yapan Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, "O gece bir tarafta milletin tankını millete doğrultan hainler, diğer tarafta da tankları durduran aziz milletimiz vardı. O gece bir tarafta ruhunu ve vatanını 1 dolara satan alçaklar, diğer tarafta ise ‘Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda’ diye haykıran vatan âşıkları vardı. Bir tarafta çıkarları için ölüm kusanlar, diğer tarafta istiklali ve istikbali uğruna şahadet için ölüme koşanlar vardı. 15 Temmuz gecesi ne kadar şer bir gece olarak başladıysa, 16 Temmuz sabahı o kadar hayırlı bir gün olarak ülkemizin üzerine doğmuştur” dedi.



'AZİZ MİLLETİMİZ SAYESİNDE HAİN KALKIŞMA BERTARAF EDİLDİ'



15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı sokağa çıkmaya çağırması üzerine hain kalkışmanın bertaraf edildiğini belirten Vali Tuğba Yılmaz, “O gece ‘Halkın üzerinde ben bir güç tanımadım’ diyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın milletini, ülkesini, vatanını seven herkesi meydanlara çıkmaya, devletini ve demokrasiyi sahiplenme çağrısı üzerine dilinde tekbir, göğsünde iman, elinde bayrağımızla meydanlara inen Aziz Milletimiz sayesinde hain kalkışma bertaraf edilmişti. 15 Temmuz gecesi destanını yazan kahramanlar bir kez daha göstermiştir ki istikbal aziz milletimizindir. İstikbal, Anadolu bozkırlarında Ömer Halisdemir gibi şeref timsali askerler yetiştiren babalarındır. İstikbal, ‘Bir bacak nedir ki, vatan için feda olsun’ diyen gazilerimizindir. İstikbal, bir yıllık hasadını, çocuklarının rızkını ülkesi için gözünü kırpmadan ateşe veren çiftçilerindir” diye konuştu.



Tören, konuşmanın ardından mehter takımının konseriyle devam etti.