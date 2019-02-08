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(Görüntülü) Yalçın Menteş hayatını kaybetti

Cengiz ÇOBAN - İstanbul - ÜNLÜ oyuncu Yalçın Menteş hayatını kaybetti. Yalçın Menteş bir süre önce Göztepe'de bulunan bir hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavisi süren Menteş'in dün akşam hayatını kaybettiği öğrenildi....

Cengiz ÇOBAN - İstanbul - ÜNLÜ oyuncu Yalçın Menteş hayatını kaybetti.

Yalçın Menteş bir süre önce Göztepe'de bulunan bir hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda tedavisi süren Menteş'in dün akşam hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı haberi duyuran Yalçın Menteş'in oğlu Atilla Menteş "Sevgili babam Yalçın Menteş'i kaybettik. Tüm yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun" dedi. Menteş'in şeker hastalığı nedeniyle 2013 yılında sağ bacağı kesilmişti. Yalçın Menteş 58  yaşındaydı.

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