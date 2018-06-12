Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava
Seçmen kağıdı yüzünden tartıştığı muhtarı öldürdü
Seçmen kağıdı yüzünden tartıştığı muhtarı...
Akşener'in mitinginde gerginlik
'TİKA'yı kapatacağım' demedim.
İstanbul'da ulaşım bayramda indirimli, sınav günü ücretsiz
İstanbul'da ulaşım bayramda indirimli, sınav...

(Görüntülü) Yağmur sele dönüştü

KONYA'da akşam saatlerinde başlayan yağmur kısa sürede sele dönüştü. Alt geçitler suyla dolarken bazı araçlar selde sürüklendi. Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur kısa sürede sele dönüştü. Sel nedeniyle alt...

KONYA'da akşam saatlerinde başlayan yağmur kısa sürede sele dönüştü. Alt geçitler suyla dolarken bazı araçlar selde sürüklendi. Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur kısa sürede sele dönüştü. Sel nedeniyle alt geçitler suyla dolarken, bazı ev ve işyerlerini de su bastı. Merkez Meram ilçesi Yaka Mahallesi Köyceğiz Caddesi'nde bazı araçlar selde sürüklendi. İhsaniye Mahallesi İhsaniye alt geçitine giren bir belediye otobüsünün içini su bastı. Otobüs şoförü alt geçitte mahsur kalmamak için yoluna devam etti. Bu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325