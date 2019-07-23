(Görüntülü) Yağmacıların hedefi olan tarihi bina yeniden sağlık hizmeti verecek

Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL() YAĞMACILARIN hedefi olan Hadımköy'deki tarihi hastane binası restore edilerek yeniden sağlık hizmeti vermeye başlayacak. Yakın zamanda başlaması öngörülen proje bittiğinde 128 yıllık tarihi binada göğüs hastalıkları hizmetinin verilmesi bekleniyor. 2. Abdülhamit tarafından 1891 yılında Hadımköy Hastane Mahallesi'nde yaptırılan ve askeri hastane olarak hizmete açılan yapı, Balkan ve Çanakkale savaşlarında önemli bir yer tutmuştu. 1985 yılına kadar askeri hastane olarak hizmet veren tarihi bina, daha sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 2012 yılına kadar kışla olarak kullanıldı. 2012 yılından sonra adeta kaderine terk edilen bina, bir dönem madde bağımlıların ve yağmacıların hedefi oldu. Hastane içinde toplu iğne kadar metal eşya bırakmayan yağmacıları gündeme getiren Demirören Haber Ajansı'nın haberinin ardından hastane ve bulunduğu arazide temizlik yapan askeriye asayişin sağlanması için de araziye nöbetçi askerler bırakmıştı. PROJE HAZIRLANIYOR Proje süreci hızlandıran yapı için ilk olarak mülkiyet devri gerçekleşti. Daha önce mülkiyeti Milli Savunma Bakanlığı'nda bulunan tarihi yapının Sağlık Bakanlığı'na devri yapıldı. Mart ayında projelendirme süreci başlayan yapının restorasyonu için İstanbul Valiliği de harekete geçti. Valilik tarafından 16 Nisan'da başlatılan çalışmalar kapsamında rölöve, restitüsyon, restorasyon, statik, elektrik, makine, peyzaj projeleri ve zemin etüdü çalışmalarının projeleri hazırlanmaya başlandı. Valilikten edinilen bilgiye göre, bu çalışmaların toplam 300 gün olarak belirlendiği ancak bu tarihten daha önce bitirilmesi hedeflendiği bildirildi. Valilik tarafından restorasyon çalışmalarının bitirilmesinin ardından 128 yıllık tarihi hastane binası Sağlık Bakanlığı'nın kullanımına sunulacak. Hastanenin niteliği konusunda henüz net bir karar olmasa da, söz konusu yerin Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nin Ek Hizmet Binası olarak kullanılması bekleniyor. "GÜZEL BİR PROJENİN GERÇEKLEŞECEĞİNE İNANIYORUZ" Proje sürecine katkı sunan Arnavutköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Hamdi Demirhan, "Alanımız Abdülhamit döneminde yapılan eski bir askeri hastane. Balkan Savaşları döneminde de yoğun olarak kullanılan ama daha sonra, terk edilen askeriyeye tahsis edilen bir yerdi. Alanın tarihi eser olma niteliği ile buranın boş kalmasına gönlü razı olmadı. Bölgenin de ihtiyaçları dikkate alarak Milli Savunma Bakanlığı'na tahsisli ama Maliye Hazinesi'ne olan bu yerle ilgili girişimlere başladı. Öncelikle Milli Savuna Bakanlığı'nın tahsis şehrini kaldırdı ve buranın Maliye Hazinesi'nden Sağlık Bakanlığı'na devrini sağladı. Tabi bununla kalmadık, proje sürecini de sağlık bakanlığı tarafından yürütmeye başladık. Şuan İstanbul Valiliği tarafından buranın restorasyon projesi hazırlanıyor. Birkaç ay sonra proje tamamlanacak ve sonra restorasyonun ihalesi yapılarak buranın aslına uygun hastane binası olarak kullanılacak. Bittiğinde de bu alan Yedikule Göğüs Hastanesi'nin Ek Binası olarak yeniden vatandaşın hizmetine sunulacak. Biz güzel bir projenin gerçekleşeceğine inanıyoruz. Güzel de bir çalışma yürütülüyor, inşallah sonuçları da güzel olacaktır" dedi. "ARNAVUTKÖY'ÜN PROJE ALANINDA BİR SAĞLIK TESİSİ İHTİYACI VARDIR" Sürecin yaklaşık 2 yıldır takipçisi olduklarını belirten Demirhan, "Son 6 aylık süreçte bunun teslimi Sağlık Bakanlığı'na tahsisi yapıldı. Bu hemen tahsisten sonra bizim girişimlerimizle birlikte proje çalışmaları başladı. Yaklaşık 4 aydır proje aşaması devam ediyor. Arnavutköy'ün proje alanında bir sağlık tesisi ihtiyacı vardı. Arnavutköy, sağlık tesisi bakımından sadece devlet hastanesi bakıyor bu işlere. Özellikle bölgeler, hastanelerle biliniyor. Siz Fatih'i Çapa ile bilirsiniz. Dışarıdan insanların gelmeleri açısından bizim için çok önemli. Özellikle göğüs hastalıkları olacağı için Arnavutköy'e dışarıdan gelmesini ve Arnavutköy'ü tanımasını sağlayacak. Bölgemizdeki insanların da dışarıdaki hastanelere gitmek yerine, kendi ilçesindeki hastaneye giderek orada sağlık hizmeti imkanı sağlayacak bu yatırım." diye konuştu. "İSTANBUL İÇİN ÖRNEK BİR PROJE OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM" Yapının tarihteki işlevine çok önem verdiklerini ifade eden Demirhan, "Yeni işlev geliyor. Ufak ufak değişiklikler olabilir. Ama dış kısmında tamamen aslına uygun restore edilecektir. Şuan için projelendirilen binanın kendisi çevresine başka bir bina yapılması ön görülmüyor. Kaldı ki bu binanın çevresine yeni bir bina yaptığınızda da yine koruma kurulundan proje oynaylatmanız gerekiyor. Tabi talepler ihtiyaçlar göz önünde bulundurulur. Öyle bir talep gelirse biz de belediye olarak seve seve değerlendiririz. Ben yapının restore edilmesini çok önemsiyorum. Tarihi ve manevi değere sahip bir yapı. Ayrıca bölgenin ihtiyacını karşılayacak olması açısından çok önemli. Ben inşallah İstanbul için örnek bir proje olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.