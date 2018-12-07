Mahir ALAN- ADIYAMAN-) ADIYAMAN'da, yaban keçilerinin envanter çalışması devam ediyor. Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaban keçilerinin envanteri çıkartılacak. 10 gün sürecek olan yaban keçilerinin yaşamlarını sürdürdüğü Koru, Hisar-Şengil, Halluf, Zivar, Ulubaba, Olgunlar, Meydan, Akdağ, Çekirge, Şahkolu ve Akçalı sahalarında yaban keçilerinin sayımı yapılıyor. 2017 yılında 3 bin 182 olan yaban keçi sayısının bu yıl arması bekleniyor. Ekipler tarafından yapılan envanter çalışmaları esnasında yaban keçileri kamera tarafından görüntülendi.
(Görüntülü) Yaban keçisi envanter çalışması devam ediyor
Mahir ALAN- ADIYAMAN-) ADIYAMAN'da, yaban keçilerinin envanter çalışması devam ediyor. Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaban keçilerinin envanteri çıkartılacak. 10 gün sürecek olan yaban keçilerinin...
07 Aralık 2018 Cuma 09:50
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