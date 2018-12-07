(Görüntülü) Yaban keçisi envanter çalışması devam ediyor

Mahir ALAN- ADIYAMAN-) ADIYAMAN'da, yaban keçilerinin envanter çalışması devam ediyor. Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaban keçilerinin envanteri çıkartılacak. 10 gün sürecek olan yaban keçilerinin yaşamlarını sürdürdüğü Koru, Hisar-Şengil, Halluf, Zivar, Ulubaba, Olgunlar, Meydan, Akdağ, Çekirge, Şahkolu ve Akçalı sahalarında yaban keçilerinin sayımı yapılıyor. 2017 yılında 3 bin 182 olan yaban keçi sayısının bu yıl arması bekleniyor. Ekipler tarafından yapılan envanter çalışmaları esnasında yaban keçileri kamera tarafından görüntülendi.