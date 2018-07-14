(Görüntülü) Vitamin deposu dikenli incirle serinlik

Can ÇELİK ADANA,()ADANA'da sıcaktan bunalanlar, seyyar tezgahlarda buz kalıpları arasında soğutularak satılan dikenli incirle serinlik arıyor. Anavatanı Güney Afrika olan ve kıraç- kireçli topraklarda yetişen küçük saksılarda kaktüs olarak yetiştirilen, doğal ortamda dev ağaçlar şeklinde büyüyen dikenli incir, Çukurova Bölgesi'nde büyük ilgi görüyor. Vücut direncini artırıp sindirim sistemini çalıştırdığına inanılan ve 'Hint inciri' olarak da adlandırılan bir çeşit kaktüs meyvesi dikenli incir, tanesi 1 liradan satılıyor. Üzerindeki dikenli kabuk tabakası temizlenip seyyar tezgahlarda buz kalıpları arasında soğutularak satılan organik dikenli incir, serinlemeye çalışan kişilerce tüketiliyor. Adana sıcağında soğuk tüketilen incir satıcısı Mesut Yılmaz (45), Çok şükür işlerimiz iyi. Bugün ikinci günümüz ve yoğun bir taleple karşı karşıyayız. Bunun sebebi ise dikenli incirin vitamin deposu olması ve kalp, mide hastalığa başta olmak üzere birçok hastalığa iyi gelmesi dedi. Dikenli incirin, ishal ve dizanteriye karşı, sindirim sistemini rahatlatıcı ve kabızlığı giderici, kan şekeri düzenlemesi, kolesterol oranını düşürme, tok tutma ve yemeklerden alınan yağın vücut tarafından emilimini azaltma gibi özelliği bulunuyor. C vitamini yönünden oldukça zengin olan dikenli incirin vücut direncini arttırıp güç ve zindelik sağladığına inanılıyor. Ayrıca aşırı kilolarından kurtulmak isteyenler için de faydalı bir besin olarak biliniyor.