(Görüntülü) Veysel Eroğlu: Irak'ın su problemini çözeceğiz

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - CUMHURBAŞKANLIĞI Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu, Irak'taki birçok şehirde içme suyu sorunu olduğunu belirterek, "Irak'ın su problemini biz çözeceğiz" dedi.



Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar'da protokol bayramlaşma törenine katıldı. Tören sonrası gazetecilere açıklama yapan Eroğlu, Irak'taki su sorununun çözümü için uzman ekipler eşliğinde çalıştıklarını söyledi. Irak konusunda 50 kişilik ekiple çalıştığını belirten Eroğlu, "Bu grubun altında da 100 kişilik çalışma grubu oluşturduk. Irak tarafına da çalışma grubumuzu bildirdik. Gerçekten Irak'ta suyun yönetimi çok kötü. Suyun yüzde 92'si sulamada kullanılıyor ve vahşi sulama yapılıyor. Su tamamen israf ediliyor. Bağdat, Musul ve Basra gibi pek çok şehirde içme suyu meselesi var. Basra için çok güzel bir proje hazırladık. Irak'ın su problemini biz çözeceğiz" diye konuştu.



Türkiye'nin kuzeyinde bu yıl yağmura bağlı çok taşkın olduğuna değinen Eroğlu, "Eğer Türkiye'de barajlar olmasaydı Irak bütünüyle sular altında kalacaktı. Taşkın koruma için bir çalışma yürütüyoruz. Irak'la ortak çalışıyoruz. Su, arıtma, altyapı ve içme suyu temini, sulama suyu, taşkın koruma, dere ıslahları ve tesisler konusunda çalıştık. Altyapı konusunda TOKİ devreye girecek. Irak'ı yeniden inşa etmek için büyük bir seferberlik başlattık ve güzel olacak. Biz onlardan bir heyet talep ettik. 10 kişilik uzman gönderdiler. Birlikte proje geliştireceğiz" dedi.