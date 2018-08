(Görüntülü) Veteriner hekimler, yasal düzenlemeden faydalanmak istiyor

Can ÇELİK Pusat Çağatay KAYA ADANA,() Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, 2008 yılına kadar almış oldukları fiili hizmet zammı haklarının ayrım gözetilmeksizin tüm veteriner hekimlere tekrar verilmesini istedi. Veteriner hekimlerin özlük haklarına yönelik olarak Atatürk Parkı'nda basın açıklaması yapan Oda başkanı Köse, TBMM'de kabul edilen torba yasada sağlık çalışanlarına 2 ay fiili hizmet süresi verildiğini ve emekli maaşlarına bin 500 ile 2 bin TL iyileştirme yapıldığını hatırlatarak, Veteriner Hekimler 2 ay fiili hizmet zammı alırken 2008 yılında haksız bir uygulama ile bu hakları ellerinden alındı. Yeni torba yasada da Veteriner Hekimler yer almadı. Bu kabul edilebilir bir durum değildir dedi. 657 sayılı ?Devlet Memurları Kanunuönun 152. maddesinin zam ve tazminatları belirlediğine dikkat çeken Köse, burada beşeri hekimlerle, veteriner hekimlerin aldığı tazminatın eşit olduğunu hatırlattı. Dünya?da sağlık hizmetlerinin insan, çevre ve hayvancılığın korunmasını hedefleyen tek sağlık konsepti kapsamında verilmekte olduğuna vurgu yapan Köse şöyle konuştu ?Disiplinler arası işbirliğini benimseyen tek sağlık konsepti gereği insan ve hayvan sağlığı birbirinden ayrı düşünülemez. Veteriner Hekimler hayvan sağlığını (insan gıdası olarak yetiştirilen hayvanlar, ev ve süs hayvanları, yabani hayvanlar) koruyarak başta zoonoz hastalıklarla ( hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar örneğin; Kuduz, Kırım Kanamalı Kongo Ateşi, Brucella, Kuş Gribi gibi) mücadele vermek üzere insan sağlığına katkı sağlamaktadırlar. Bu mücadelede en büyük risk grubu da Veteriner Hekimlerdir. Brucella?ya yakalanmayan, tekme yiyip, ısırılıp hastanelik olmayan meslektaşımız yok gibidir. İlimizde geçen yıl at tekmesi sonucu bir meslektaşımızı kaybettik. Acısı halen yüreklerimizde. 'FİİLİ HİZMET ZAMMI ZORUNLULUKTUR' Hayvan hastalıkları ile mücadele çalışmalarının kırsal alanda, ahır şartlarında birçok risk barındıran çalışma ortamında sürdürüldüğünü belirten Köse, veteriner hekimlere fiili hizmet zammı verilmesinin, bu riskli çalışma ortamı düşünüldüğünde zorunluluk olduğunu söyledi. Dünyada hayvansal gıda tüketimine bakıldığında gelişmiş ülkelerin çok gerisinde yer aldığımıza da değinen Köse açıklamasını şöyle sürdürdü Ülkelerin gelişmişlik göstergelerinden biri kişi başına tüketilen hayvansal gıda miktarıdır. Gelişmiş ülkelerde kişi başına kırmızı et tüketimi 100 kilo civarındayken, ülkemizde 30-35 kilo dolayındadır. Buna rağmen son yıllarda ülkemizde kırmızı ete ulaşmak neredeyse imkansız olmuştur. Kırmızı etin kg fiyatı 50-60 TL dolayında hatta bazı illerimizde 100 TL ye dayanmıştır. Kırmızı etin fiyatının kontrol altına alınabilmesi ancak; veteriner hekimlerin daha çok çalışmasıyla olanaklı olacaktır. Ama veteriner hekimler mutsuz olup ve hak kaybına uğramaya devam ederse verimli çalışmaları mümkün olmayacaktır. Türkiye'de tüm evlerde veteriner hekimlerin emeğinin varlığı olduğuna vurgu yapan Köse, şunları söyledi Ürettiğimiz peynirle, etle, sütle, sofralarımızda, kedi, köpek, süs hayvanı besleyenlerle yada hayvancılık yapan yetiştiricilerimizle direk ilişkilerimizle halkımızın tamamıyla iletişim halinde olan bir meslek grubuyuz. Veteriner hekimleri dikkate almayanlar ülkemizin geleceğini de dikkate almamış olacaklardır. Çünkü sağlıklı nesiller sağlıklı beslenmeyle yetiştirilebilirler. Sağlıklı zeki nesiller de ülkemizin geleceğidir. Tüm bu kriterler göz önüne alınarak; veteriner hekimlere fiili hizmet zammı derhal verilmeli, serbest ya da kamuda çalışan veteriner hekimlerin emekli maaşları beşeri hekimler düzeyine getirilmeli, serbest çalışan veteriner hekimlerimize bilimsel çalışmaları ve sempozyumları rahatlıkla takip edebilmeleri için yeşil pasaport hakkı verilmelidir.