(Görüntülü) Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Çok tarihi bir noktadayız

Enver ALAS - Kaan ULU/İSTANBUL, ()- VENEZUELA Devlet Başkanı Nicolas Maduro, siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkiler açısından Türkiye ile Venezuela'nın çok tarihi bir noktada olduğunu belirterek, "Geçmişten gelen hazinemiz var. Türkiye, refaha doğru yol alıyor. Venezuela da refaha doğru yol alıyor. Siyasi olarak bir gücümüz var ve bu gücü birleştirebiliriz. Bugün değişim anıdır. Sayın Erdoğan'ın da görevine başlamasını kutlamak için gelmiş bulunuyoruz. Hep birlikte farklı alanlarda ilerlemek için buradayız" dedi. Konuşmasında çok büyük bir rüyası olduğundan da bahseden Maduro, "Aradaki uzaklığa rağmen o kadar yakın olacağız ki hep ileriye gideceğiz. Boğaz'dan Karayip Denizi'ne ulaşacağız. Bu uzaklığı yok edeceğiz. Yeni bir tarih yazacağız. Türkiye ile Venezuela'nın gelişmesi için çalışacağız" ifadelerini kullandı.





Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Venezuela İş Konseyi ile Venezuela'nın Ankara Büyükelçiliği iş birliğiyle düzenlenen, 'Türkiye - Venezuela İş Forumu' toplantısı, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun katılımıyla İstanbul'da gerçekleşti. Beyoğlu'nda bir otelde gerçekleşen toplantıya konuk Maduro'nun yanı sıra İstanbul Valisi Vasip Şahin, DEİK Başkanı Nail Olpak, Türkiye-Venezuela İş Konseyi Başkanı Selim Bora, Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi, Venezuelalı bazı bakanlar ile her iki ülkenin iş dünyasından isimler de katıldı.



Toplantının basına açık bölümünde konuşan Nicolas Maduro, Ankara'da dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Yemin Töreni' ve 'Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne katılmak için Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Bizim için dün çok önemli bir gündü. Sıcak karşılama için teşekkür ederiz" diye konuştu.







İki ülkenin ekonomik, diplomatik ve insani ilişkilerini geliştirmek ve derinleştirmek üzere bu davetin çok önemli bir fırsat olduğunu aktaran Başkan Maduro, farklı bir dünyaya inandıklarını ve bu ilişkilerin geliştirilmesinin de bunun için gerekli olduğunu söyledi.



Maduro, "Daha insani bir dünya mümkün. Farklı kültürlerin, medeniyetlerin yakınlaştığı bir dünya, hem de insanlığın mutluluğu için çalışacak bir dünya mümkün. Dünyadaki medeniyetler için en önemli şey mutluluk, eşitlik, insan haklarına saygı ve refahtır. Refah, insanlığın rüyasıdır. Biz bunu oluşturmak istiyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Türkiye ile birlikte bu rüyayı gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.





TÜRKİYE VE VENEZUEALA ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN GELİŞİMİ



Türkiye ile Venezuela arasındaki ilişkilere yönelik çalışmaların özellikle 2010 yılında Hugo Chavez'in Devlet Başkanı olduğu dönemde başladığını hatırlatan Başkan Maduro, "Chavez, o dönemde konuşurken hep bize 'Türkiye ile birlikte bir yolda yürümek istiyoruz' diyordu. Süreç içinde bunun mümkün olduğunu gördük. İki taraflı, saygı sağlayan bir yol yani 'kazan kazan' dediğimiz bir yol. Venezuela ve Türkiye arasındaki bu deneyimlerden yola çıkarak, bizi çok daha büyük şeyler bekliyor. Bunu güçlendirmemiz gerekiyor. Ekonomi alanında çok büyük yenilikler bekliyoruz. Türkiye ile Venezuela arasında çok önemli işler yapmak istiyoruz" diye konuştu.





TÜRK YATIRIMCILARI VENEZUELA'YA DAVET ETTİ



Venezuela Başkanı Maduro, Türkiye'nin bölgesinde dünyanın çok büyük bir ülkesi olduğunu aynı şekilde Venezuela'nın da Latin Amerika'da Bolivar Bölgesinin çok önemli bir ülke olduğunun altını çizdi. Dünya siyasetinde ve ekonomisinde yaşanan gelişmelere dikkat çeken Başkan Maduro, şunları söyledi:



"Çin ve Rusya çok önemli bir güç olarak bu dönemde ortaya çıktı. Hindistan çok büyük bir potansiyel. Dünyadaki dengeleri değiştirecek, farklı kolonyal güçlerden kurtulmanın göstergeleri bunlar. Daha çok kutuplu güçlerden bahsediyoruz. Bu farklı güçleri kendi gelişimimiz için kullanmamız gerekiyor. Türkiye, kritik bir noktada duran bir ülke. Değişen dünyada önemli bir ülke. Biz, Latin Amerika ülkesi olarak milli bağımsızlığımızı geliştirmeyi planlıyoruz. Daha güçlü Latin Amerika ve Karayip Bölgesi oluşturmak istiyoruz. Biz, ufukta bunu görebiliyoruz. Bu yöne doğru hareket edebilmek, birlikte iş yapabilmek, çözümler üretebilmek, kapılar açabilmek çok önemli. Türk yatırımcılar gelsin ve ekonominin her alanında çalışabilsin."





THY'NİN DOĞRUDAN UÇUŞLARI BAŞLATMASI



Türkiye ziyaretinin önemine vurgu yapan Başkan Maduro, konuşması sırasında toplantıya katılan ekonomi kurmaylarını da tek tek tanıttı. Ekonomi kurmaylarının Türkiye ile ilişkilerde projelerin çekirdeğini oluşturduğunu kaydeden Maduro, "Venezuela'nın ekonomisinin canlandırılması ve gelecekteki yatırımları planlanması için bu grup, çok önemli. Bugün yapılacak işler de çok önemli. Buradaki son buluşmamızdan bu yana ise çok ilerledik. Özellikle Türkiye'den doğrudan uçuşlar konusu bizim için çok önemli. Bu ziyaretin ardından THY'nin Venezuela'da bir operasyon merkezi kurulması çok önemli. Ticari konuları birçok alanda çeşitlendirdik. Büyük bir ticaret hacminden bahsediyoruz. Altın konusunda da konuşmamız gerekiyor. Sayın Türk kardeşlerimiz, Türk iş adamları ve iş kadınları bu sertifikasyonu biz yayıyoruz. Dünyadaki bir numaralı altın rezervi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.





Türk iş dünyasına seslenen Maduro, "Özellikle altın rezervlerimiz var. Petrol ve doğalgaz rezervleri konusunda birlikte ilerleyebiliriz. Bizler gelişime açığız, sizlere bu konuda birçok doküman getirdik. Bunlarda hangi alanlarda yapılabilecek yatırımlar var. Sizlere yardımcı olabiliriz ve artık hazırız" diyerek, yatırım çağrısı yaptı.





"EŞİTLİK DUYGUSUNU VE BAĞIMSIZLIĞI ÇOK SEVİYORUZ"



Nicolas Maduro, "Venezuelalıları bazı yerlerde eleştiriyorlar. Diyorlar ki 'siz çok hızlı gidiyorsunuz, çok tutkulusunuz'. Evet, bu doğru. Biz eşitlik duygusunu ve bağımsızlığı çok seviyoruz. Gelişimi ve halkımızı çok seviyoruz. Refah için çalışıyoruz. Tutku bu noktadan geliyor" şeklinde konuştu.



"Çok tarihi bir noktadayız" diyen Başkan Maduro, "Geçmişten gelen hazinemiz var. Belli ülkelerde kendi yollarından gitmediler ama Türkiye refaha doğru yol alıyor. Venezuela da refaha doğru yol alıyor. Siyasi olarak bir gücümüz var ve bu gücü birleştirebiliriz. Bugün değişim anıdır. Sayın Erdoğan'ın da görevine başlamasını kutlamak için gelmiş bulunuyoruz. Hep birlikte farklı alanlarda ilerlemek için buradayız. Çok büyük bir rüyam var. Aradaki uzaklığa rağmen o kadar yakın olacağız ki hep ileriye gideceğiz. Boğaz'dan Karayip Denizi'ne ulaşacağız. Bu uzaklığı yok edeceğiz. İstanbul, geçmiş çağlardan günümüze hep var oldu. Sizleri de Karayip Denizi'ne Bolivar bölgesine davet ediyoruz. Yeni bir tarih yazacağız. Türkiye ve Venezuela'nın gelişmesi için çalışacağız" ifadelerini kullandı.





VASİP ŞAHİN: MESAFELER UZAK OLSA BİLE EĞER KALPLER BULUŞMUŞSA O ZAMAN HER YER YAKINDADIR



Toplantıda konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin de Başkan Maduro'nun her fırsatta Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve zor zamanlarında hep yanında bulunmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendisine teşekkür etti. Venezuela'nın başta 15 Temmuz darbe girişimi olmak üzere Filistin konusunda da Türkiye'nin yanında yer aldığını aktaran Vali Şahin, "Dostluğun dili, dini, coğrafyası ve mesafesi yoktur. Dostlar dosttur. Mesafeler uzak olsa bile eğer kalpler buluşmuşsa o zaman her yer en yakındadır. Biz Venezuela toplumunu da bu gözle görüyor bu kalple seviyoruz. Ülkemiz, Venezuela'nın gelişmesinde ve kalkınmasında kendine düşen her türlü destek ve yatırım noktasında danışmanlık görevini mutlulukla yapacaktır. Bu konuda sayın Cumhurbaşkanımızın tavrı çok açıktır" dedi.



Vasip Şahin, toplantının her iki ülkenin iş adamları açısından da verimli olması temennisinde bulundu.





NAİL OLPAK: MADURO'NUN ZİYARETLERİ İKİLİ İLİŞKİLERİN İVMESİNİ ARTIRDI



DEİK Başkanı Nail Olpak da Nicolas Maduro'nun Türkiye'ye yaptığı ziyaretler sayesinde ikili ilişkilerin ivmesinin arttığını vurguladı. Olpak, "İki ülke arasında başta ekonomi olmak üzere önemli gelişmeler var. Son iki yılda her düzeyde karşılıklı fikir alışverişi ve temaslar süreklilik kazandı. Ülkelerimiz arasında ikili anlaşmalar imzalandı. Kendisinin öncülüğünde ikili ticaretin serbest hale gelmesi ve yatırımların kolaylaştırılması için bölgede faaliyet gösteren ve göstermeyi planlayan iş insanların ihtiyaç duyduğu adımların daha fazla atılacağını bekliyoruz" temennisinde bulundu.





Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.