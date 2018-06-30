(Görüntülü) "Veliler adrese dayalı tercih listesi oluşturmak zorunda"

MİLYONLARCA öğrencinin merakla beklediği Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları açıklandı ve tercihler 2-13 Temmuz’da yapılacak. Her aile ve öğrencinin mutlaka adrese dayalı tercih listesi oluşturmak zorunda olduğunu belirten Eğitim Uzmanı Nazik Kösegil, "Veliler, pazartesi günü kayıt alanları açıklandığında öğrencinin adının karşısında çıkan kayıt alanlarının okul türüne bakmalılar ve buna göre tercih yapmalılar" dedi.





LGS sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı şimdi sıra tercih maratonunda. 971 bin 657 öğrenci bir liseye yerleşmek için tercih yapacak. 2 Temmuz Pazartesi günü başlayacak maraton ile birlikte kayıt alanları da açıklanacak. Eğitim Uzmanı Nazik Kösegil, kayıt alanları açıklandıktan sonra aileleri bir tercih listesi oluşturmaları konusunda uyardı. Her öğrencinin adrese dayalı ve puana dayalı sisteme göre 10 tercih yapacağına dikkat çeken Nazik Kösegil, puana dayalı sistemde iki farklı okul türü üzerinden beş tercih yapılacağını söyledi.





"2 TEMMUZ PAZARTESİ GÜNÜNE DİKKAT"





MEB'in adrese dayalı tercih sisteminde 3 tane zorunluluk olduğunu söyleyen Kösegil, "Ortaokul mezuniyetine dayalı ya da adresine dayalı çıkarılan bir liste vardı. 'Öğrenciye yerleşim yerindeki liseleri seçebilirsin' diyor. Öğrencinin kayıt alanına giren okul türü sayıları henüz açıklanmadı. Kayıt alanında bunu yapabilecek kadar okul türü var mı bu sayılar 2 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak. Velilerin pazartesi günü kayıt alanları açıklandığında öğrencinin adının karşısında çıkan kayıt alanlarının okul türüne bakmalı ve buna göre tercih yapmalıdır" diye konuştu.





"3 TANE 5'Lİ LİSTE OLUŞACAK"





Tercih döneminin 5'li ve 3 grup halinde gerçekleşeceğini vurgulayan Kösegil, ilk 5'li liste hakkında şu bilgileri verdi:





"İlk 5'li listede yerel kayıt dediğimiz öğrencinin ev adresi ve ev adresine çıkan okullardan seçeceği 5 okul olacak. Ama burada önemli bir durum daha var. İlk 5'li de yani mahalli kayıtlarda ilk 3'ü kendi kayıt alanında olmak koşuluyla 5 tercih yapılacak. Yani öğrencinin mezun olduğu ortaokula göre hangi liseleri tercih edebileceğine dair bir liste çıkacak. Öğrenci bu listeden 3 okul seçmek zorunda. Eğer öğrencinin kayıt alanında iki tane Anadolu Lisesi varsa öğrenci zorunlu olarak üçüncüsünü Meslek Lisesi seçecek. Öğrencinin kayıt alanında bir Anadolu bir Meslek Lisesi, varsa öğrenci üçüncüyü Anadolu İmam Hatip seçmek zorunda olacak."





"İKİNCİ LİSTEDE PUAN ÜSTÜNLÜĞÜ HAKİM"





İkinci 5'li listenin sınavla öğrenci alacağına dikkat çeken Kösegil, "Sınav sonucuyla birlikte öğrencilerin yüzdelik dilimi açıklandı. 2 Temmuz'da da okulların yüzdelik dilimleri açıklanacak. Bunlar karşılaştırılacak ve yüzdelik yakınlığına göre 5 okul tercih edilecek. Üçüncüsü ise yatılı okullar. Öğrenci 5 tane yatılı okul tercihi yapacak. Yerleştirme yapılırken öğrencinin merkezi yerleştirmesi yapılıyor mu, sınavla öğrenci alan okullara yerleştirmesi yapılabiliyor mu buna bakılacak. Puan üstünlüğüne bağlı bir yerleştirme yapılacak" ifadelerini kullandı.





"LİSE YÖNETİCİLERİNE BÜYÜK GÖREVLER DÜŞÜYOR"





Her velinin mutlaka adrese dayalı tercih listesi oluşturmak zorunluluğunun altını çizen Kösegil, okul puanı yüksek olan öğrencinin bu kayıt alanında seçilen okulda birinci yerleşecek öğrenci olacağını söyledi. Kösegil, ortaokulların iyi öğrencilerinin mahallelerdeki liselere dağılacaklarını da anlatarak, mahalle liselerindeki yeniliklerle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:





"O nedenle burada lise müdürlerine ve öğretmelerine görevler düşüyor. Şu anda onlara akademik anlamda iyi ve hedefleri yüksek öğrenciler geliyor. Liselerdeki okul idareleri ve öğretmenlerinin öğrencilerin bu akademik başarısını desteklemeleri gerekiyor. Şu anda onlara akademik anlamda iyi öğrenciler geliyor. Hedefleri yüksek. bu öğrencilerin altyapıları desteklenmeli. Birçok lisenin okul müdürü ilçedeki iyi öğretmenlerle görüşmeler yapmaya başladı. Yani bu liseler de kendilerine gelen iyi öğrencileri daha iyiye götürmek için bir çaba içine girdi."