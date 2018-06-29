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(Görüntülü) Vekillik bitince, köydeki tarla işlerine döndü

Ferit ASLAN/MARDİN, ()- HDP'den, 2 dönem milletvekilliği yaptıktan sonra 24 Haziran seçimlerinde aday gösterilmeyen Mehmet Ali Aslan, Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Mercimekli köyüne döndü. Ailesiyle birlikte mercimek hasadına katılıp,...

Ferit ASLAN/MARDİN, ()- HDP'den, 2 dönem milletvekilliği yaptıktan sonra 24 Haziran seçimlerinde aday gösterilmeyen Mehmet Ali Aslan, Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Mercimekli köyüne döndü. Ailesiyle birlikte mercimek hasadına katılıp, bağ budayan Aslan, "Aslında bir nevi fabrika ayarlarımıza döndük" dedi.

Mardin ve Batman'dan birer dönem HDP'den milletvekilliği yapan Mehmet Ali Aslan, 24 Haziran seçimlerinde aday gösterilmeyince Ankara'dan memleketi Mardin'in Midyat ilçesindeki Mercimekli köyüne döndü. Vekillik döneminde de fırsat buldukça ailesine yardım eden Aslan, şimdilerde kendisini bu işlere adadı.

Köyde, ailesiyle birlikte mercimek hasadı yapıp, bağ budayan Mehmet Ali Aslan, fiziken her ne kadar zorlansa da köy işlerini yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Köyde yaptığı işlerden aldığı zevki ruhen Ankara'da Meclis koltuklarından alamadığını söyleyen Mehemet Ali Aslan, "Bir nevi fabrika ayarlarımıza döndük. Biz de aslımıza geri döndük. Çocukluğumdan beri bu işleri yapıyordum. Şimdi yeniden bu işlerin başına döndük" diye konuştu. 

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