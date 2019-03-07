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(Görüntülü) Vefat eden Mustafa Bayram'ın yerine oğlu seçildi

BAŞKALE (Van), () - VAN'ın Başkale ilçesinde, eski milletvekili Mustafa Bayram'ın vefatının ardından yapılan seçimle, Ertuşi Aşireti'ne bağlı Menglan kabilesinin reisliğine oğlu Hamit Bayram seçildi. Başkale'de kanaat önderi ve...

BAŞKALE (Van), () - VAN'ın Başkale ilçesinde, eski milletvekili Mustafa Bayram'ın vefatının ardından yapılan seçimle, Ertuşi Aşireti'ne bağlı Menglan kabilesinin reisliğine oğlu Hamit Bayram seçildi.

Başkale'de kanaat önderi ve Ertuşi Aşireti'nin lideri İskender Ertuş'un önderliğinde aşiret üyelerine Başkale Yatılı Bölge Okulu'nun konferans salonunda yemek verildi. Yemeğe, Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Fatih Hati, kamu kurum amirleri katıldı. Ertuşi Aşireti'nin ileri gelenleri, Ocak ayında vefat eden Menglan kabilesinin reisi ve Van eski Milletvekili Mustafa Bayram'ın yerine oğlu Hamit, yardımcılığına ise diğer oğlu Hecer Bayram'ı seçti.

Ertuşi Aşireti lideri İskender Ertuş, yaptığı konuşmada, Menglan kabilesinin reisi olarak seçilen Hamit ve Hecer Bayram'a başarı dileklerinde bulunarak, şöyle konuştu:

"Osmanlı İmparatorluğu'ndan bu yana her zaman devletimizin ve bayrağımızın yanında olan aşiretleriz. 1984'ten beri koruculuk sistemini kabul eden en güçlü aşiretlerden biriyiz. O günden bu yana terör örgütlerini reddediyor ve kınıyoruz. Yaklaşık 2 ay önce değerli bir büyüğümüz, eski milletvekilimiz Mustafa Bayram'ı kaybettik. Hamit Bayram, Menglan kabilemizin reisi olarak atanmıştır. Kardeşi Hecer Bayram yardımcısı seçilmiştir. Allah onların yollarını ve bahtlarını açık etsin" dedi.

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