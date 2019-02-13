(Görüntülü) 'Vefalı' leylek, bu yıl da göç etmedi 

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, () - BAYBURT'un Arpalı beldesine 2002'de gelen leylek, 17 yıldır cami kubbesindeki yuvasından ayrılmıyor. Yöre sakinlerinin 'Vefalı' adını verdiği ve belediyenin logosunda kullanılmaya başlanan leylek, bu yıl da kış aylarına rağmen göç etmedi. Arpalı Belediye Başkanı Şadi Terzi, "Leylekle beldemiz bütünleşti. Ona çok alıştık" dedi.



Bayburt'un Arpalı beldesine 17 yıl önce göç eden 2 leylekten 1'i, yuva kurarken, çarptığı elektrik tellerinde akıma kapılınca telef oldu. Diğer leylek ise yakındaki Merkez Camii'nin kubbesine yeni yuvasını kurdu. Yıllardır yuvasından göç etmeyen ve yöre sakinlerince 'Vefalı' adı konulan leylek, belde belediyesinin de simgesi oldu. Arpalı Belediyesi'nce 3 yıl önce logoda leylek görseli kullanılmaya başlandı. Leylek, bu yıl da kış aylarına rağmen göç etmeyip, cami kubbesindeki yuvasında kaldı. Beldeyle özdeşleşen leyleği, dışarıdan pek çok ziyaretçi de merak edip, görmeye geliyor. 'Vefalı', son günlerde ziyaretçilerin artmasıyla beldenin tanıtımı ve turizmine de katkı sunuyor.



'ONA ÇOK ALIŞTIK'



Arpalı Belediye Başkanı Şadi Terzi, beldeyle bütünleşen leyleği görmeye gelenler olduğunu belirterek, "Leylek 17'nci yılında da bizimle beraber. Önceki yıl leyleğin yuvasını değiştirdik. Kubbede çürümeler olmuştu, kubbeyi değiştirdik. Farklı yerde yuva yaptık. Yaptığımız kubbeye yerleşmedi, yuvayı söktükten sonra leylek, tekrar oraya yerleşti. Turizme katkısı oldu. Merak edenler, beldemizi ziyaret etmek isteyenler, onun için sırf gelen de oluyor. Leyleğin yerini soruyorlar. Bu leyleğin vefasını gördük, 'Vefalı' leylek olarak beldemizle özdeşleşti ve şu anda da belediyemizin logosunda leylek figürü var. Ona çok çalıştık" dedi.



'ARTIK BİZDEN BİRİ'



Belde sakinleri ise çok alıştıkları 'Vefalı'yı çok da sevdiklerini söylerken, yörelerini mesken tutan leylekle bütünleştiklerini dile getirdi. Köy sakinlerinden Metin Çetin, "Leylek eşinden sonra ilçeden ayrılmayan, 'Arpalı'nın vefalı leyleği' olarak anılıyor. Kendisine de eş edindi. Belediyenin logosunu alacak kadar seviyoruz. Alıştık ona. Bazen onu göremeyince arayıp, sorarız, 'Acaba ne oldu, başına bir hal mi geldi?' diye. O artık bizden biri" diye konuştu.



KUBBEDE TADİLAT ERTELENMEŞTİ



Öte yandan beldede, önceki yıl, yuvanın bulunduğu Merkez Camii'nin zamanla yıpranan kubbesinde planlan tadilata leyleğin yuvasını terk edeceği düşünülerek, başlanamamıştı. Cami yönetimi, alaşımla kaplı kubbedeki yıpranmanın boyutunun büyümesi üzerine onarım kararı alıp, tadilat çalışmalarını başlatmıştı. Bu sırada yuvasını terk eden ve onarım süresince çevredeki binaların çatılarında kalan leylek, çalışmaların tamamlanmasıyla yenilenen kubbedeki yuvasına dönmüştü.