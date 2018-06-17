Çağatay KENARLI-İSTANBUL,() İSTANBUL'DA etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Fatih Vatan Caddesi'nde yol kenarlarında büyük su birikintileri oluştu. Vatandaşlar ayakkabılarını çıkartarak caddede karşıdan karşıya geçti. İstanbul sağanak yağmur etkisini gösteriyor. Vatan Caddesi'nde yağmura hazırlıksız yakalananlar metro girişi ve duraklara sığındı. Vatan Caddesi üzerinde sağanak yağmur sebebiyle yol kenarlarında su birikintileri oluştu. Bu sırada yolun karşısına geçmek isteyenler ayakkabılarını çıkartarak yalın ayak yürüdü.
(Görüntülü) Vatan Caddesi'nde sağanak yağışta yalın ayak yürüyüş
Çağatay KENARLI-İSTANBUL,() İSTANBUL'DA etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Fatih Vatan Caddesi'nde yol kenarlarında büyük su birikintileri oluştu. Vatandaşlar ayakkabılarını çıkartarak caddede karşıdan karşıya geçti....
17 Haziran 2018 Pazar 15:07
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