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(Görüntülü) Varlığı tükenen Burdur Sırtlanı'nın ardıçtan heykeli

BURDUR'daki Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'ne yaklaşık 70 yıl önce varlığının bittiği tahmin edilen Burdur Sırtlanı'nın ardıç ağacı dallarından heykeli yapıldı. Merkez sorumlusu veteriner hekim Öztürk Sarıca, "1945'lerde...

BURDUR'daki Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'ne yaklaşık 70 yıl önce varlığının bittiği tahmin edilen Burdur Sırtlanı'nın ardıç ağacı dallarından heykeli yapıldı. Merkez sorumlusu veteriner hekim Öztürk Sarıca, "1945'lerde yöremizdeki varlığının bittiği tahmin ediliyor ama zaman zaman çobanlar ve gezginlerden benzer hayvanların görüldüğüne dair ihbarlar var" dedi. Merkez Karakent köyü yakınlarındaki Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'nde yıllar önce Burdur'da yaşadığı tahmin edilen ve 'Burdur Canavarı' adıyla bilinen Burdur Sırtlanı'nın ağaçtan heykeli yapıldı. Burdur Gölü kenarından toplanan ardıç ağacı dallarından yapılan heykel, Lisinia'yı ziyarete gelenlerin de ilgi odağı oldu. 'GÖRÜLDÜĞÜNE DAİR İHBARLAR VAR' Merkezin sorumlusu veteriner hekim Öztürk Sarıca, "Burdur Sırtlanı, 1700'lerde Fransız bir seyyah tarafından resmedilmiş. 1945'lerde yöremizdeki varlığının bittiği tahmin ediliyor ama zaman zaman çobanlar ve gezginlerden benzer hayvanların görüldüğüne dair ihbarlar var. Şu an fotoğrafı çekilmiş bir yaban hayvanı değil ama biz doğanın kenarında bir şekilde olduğunu düşünüyoruz. Geçmiş kültür ve yaban hayatımızı bir şekilde yaşatmak adına burada Burdur Sırtlanı'nın heykelini yaparak sergiliyoruz" dedi. 'NORMAL SIRTLANDAN FARKLI' Bölgedeki domuz varlığının çok hızlı azaldığını, bunun da Burdur Sırtlanı'nın varlığına işaret olduğunu kaydeden Sarıca, "Yaban domuzunun en büyük düşmanı bu sırtlan. Normal sırtlandan farklı. Kurt ve domuz arasında görüntüsü olan çok heybetli bir hayvan" diye konuştu. Sarıca, önümüzdeki günlerde Lisinia alanında Honamlı tekelerinin heykelini de sergileyeceklerini kaydetti.

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