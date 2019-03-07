(Görüntülü) "Var olmaya çalışırken haklarımızı gasp etmemeliyiz"

KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi öncülüğünde düzenlenen 5. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi'nin paydaşlarından Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Toplum Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Kevser Şerefoğlu Danış, "Günümüzde herkes 'ben de buradayım, ben de varım ve var olmak istiyorum' diyor. Fakat var olurken birbirimizin haklarını gasp etmemeliyiz" dedi.

Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM) Kadın Araştırmaları Dergisi öncülüğünde, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, SETA Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle İstanbul Üniversitesi Rektörlük binasında 'Demografik Dönüşüm ve Kadın' başlıklı 5. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi düzenlendi. Kongrenin açılışına, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bangladeş'in İstanbul Başkonsolosu Mohammad Monirul İslam, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar katıldı.

"DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜMÜMÜZ ÇOK HIZLANDI"

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Toplum Araştırmaları ve Uygulama Merkezi olarak kongrenin paydaşı olduklarını belirten Merkezin Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Kevser Şerefoğlu Danış, "Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi olarak uzun zamandır kadın, çocuk ve aileye dair pek çok başlıkla ilgiliydik. Buna dair birçok dersimiz var. Fakat bir merkez eliyle derlenip, toplanıp olaya konsantre olmak, dersleri birleştirmek, çeşitli atölye çalışmaları ve aktiviteler yapmak konuya bakış açımızı daha da derinleştirdi. Bu kaygılarla aslında bugünkü kongrenin de bir paydaşı olduk. Ülke ve dünya değişiyor. Türkiye toplumunun da demografik dönüşümü çok hızlandı. Türkiye, dünyada yaşanan göç hareketinden en çok etkilenen ülkelerden bir tanesi. Kendi toplumsal dönüşümümüzde henüz tam olarak içselleştiremediğimiz pek çok başlıkla yüz yüzeyken çok başka kültürle de karşılaştık. Bu noktada tüm akademisyenlere büyük görevler düştüğünü düşünüyorum" dedi.

"HERKES 'BEN DE BURADAYIM' DİYOR"

Var olmaya çalışırken kişilerin birbirlerinin hakkını gasp etmemesi gerektiğini anlatan Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Kevser Şerefoğlu Danış, "Günümüzde herkes 'ben de buradayım, ben de varım ve var olmak istiyorum' diyor. Fakat var olurken birbirimizin haklarını gasp etmeden nasıl uyum sağlayacağız? Aslında temel mesele bu. Sadece kadın değil, sesi ve sözünü duyamadığımız çocukların da kültür endüstrisi içinde eriyen bir çocukluğu söz konusu. Bu da bizim meselemiz. Yeniden bazı toplumsal uzlaşıları masaya yatırmak durumundayız. Herkesin 'ben de varım' dediği ortamda kimsenin birbirini ezmeden birlikte nasıl var olacağını planlaması gerekiyor" diye konuştu.

"NİSAN AYINDA ÇALIŞTAY DÜZENLEYECEĞİZ"

Üniversite olarak toplumsal yapıyı güçlendirecek çalışmalara önem verdiklerini söyleyen Rektör Prof. Dr. M. Fatih Andı, üniversite bünyesinde kurulan Toplum Araştırmaları ve Uygulama Merkezi?nin toplumun günceline dönük söylemler ürettiğini belirterek şöyle devam etti:

"Merkezimiz toplum, kadın, aile, kadının toplumdaki yeri etrafında toplantılar yapıyor, paneller düzenliyor. Önümüzdeki nisan ayında da toplumsal cinsiyet adaleti kavramını bütün boyutlarıyla tartışacağımız bir çalıştay düzenliyoruz. Türkiye'nin toplumsal gündemine katkıda bulunacak bir çalıştay olmasını amaçlıyoruz."

