(Görüntülü) Vanlı çocuklar, olimpik havuzda yüzme öğreniyor

VAN Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 2012 yılından beri hizmet veren Merkez İpekyolu ilçesindeki olimpik yüzme havuzu, okulların yaz tatiline girmesi ile birlikte öğrencilerle dolup taşıyor. Van Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Nevzat İnanç, kentteki olimpik yüzme havuzunun ulusal ve uluslararası yarışmaların yapılabileceği standartlarda olduğunu, bu yıl düzenlenen bölge şampiyonasında da Van olarak 64 madalya kazandıklarını söyledi. Van'ın Merkez İpekyolu ilçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'nde 2012 yılında hizmete açılan 50 metre uzunluğu, 25 metre genişliği, 3 metre derinliği ve 2,5 metrelik 10 kulvarı bulunan olimpik yüzme havuzuna, okulların yaz tatile girmesiyle birlikte öğrenciler akın etti. Ulusal ve uluslararası yarışlara ev sahipliği yapabilecek standartlarda olan yüzme havuzunda, Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü tarafından yaz tatili boyunca öğrencilere yüzme antrenörleri eşliğinde yüzme eğitimleri veriliyor. Aileleriyle birlikte havuza gelen 6-13 yaş grubu arası öğrencilere haftanın 3 günü, spor kulüplerine üye sporcu öğrencilere ise haftanın 5 günü yüzme eğitimi veriliyor.10 antrenör ve 4 cankurtaranın görev yaptığı olimpik yüzme havuzuna gelen 2 bin öğrenci arasında kız çocuklarının yoğunlukta olduğu görüldü. Öğrencilerin, havuza balıklama atlayıp yüzmeleri renkli görüntüler oluşturdu. AMAÇ, ULUSLARARASI SPORCU YETİŞTİRMEK Van Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü Nevzat İnanç, amaçlarının olimpik yüzme havuzda uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil edecek sporcular yetiştirmek olduğunu söyledi. İnanç şöyle konuştu: "Bu yüzme havuzumuza 2 bin öğrenci geliyor. Yüzme havuzumuzda 5 kadrolu antrenörümüz, 5 fahri olmak üzere 10 antrenör ve 4 cankurtaranla bu hizmeti vermekteyiz. Bunun dışında yaz aylarında Edremit ilçemizde bulunan açık yüzme havuzumuzda her yaz bin ile 1500 arasında çocuğumuza 3 antrenör, 2 cankurtaran da yüzme eğitimi veriyor. Havuzumuz son derece yoğun. Şu an itibarıyla havuzda 6 antrenörümüz 20'er kişilik gruplarla çocuklarımıza hizmet veriyor. 2012 yılında hizmet vermeye başlayan bu havuzdaki eğitimlerimiz sonucunda, son olarak bu yıl ilimizde düzenlenen bölge şampiyonasında sporcularımız 12 il ve yaklaşık 300 sporcunun katıldığı müsabakalarda 64 madalya aldılar. Türkiye şampiyonasında ise 13 madalya aldılar. 5-6 yıllık bir geçmişimizde yüzmede oldukça iyi bir noktada olduğumuzu belirtmek istiyorum. Amacımız, ileriki yıllarda bu havuzda uluslararası sporcu yetiştirmek. Havuzumuz, ulusal ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapacak niteliklere sahip." 'ÇOCUKLARA YÜZMEYİ SEVDİRİYORUZ' İzmirli yüzme antrenörü Nurşen Kırabalı ise Van'da 2 yıldır çalıştığını belirterek, "Buradaki eğitimlerde çocuklara, özellikle yüzmeyi sevmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Yani temel eğitim bizim için önemli ilk etapta. Çocuklara önce nefes koordinasyonu verdikten sonra teknik anlamda eğitimler veriyoruz. Çocuklara suyu sevdiriyoruz. Çocuklara haftanın 3 günü bu eğitimleri veriyoruz. Yarışmalara hazırlanan öğrencilere ise haftanın 5 günü bu eğitimler veriliyor. Yüzme eğitimlerine yoğun bir talep var. Ben bu yoğun ilgiye hayranım" dedi.