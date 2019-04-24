(Görüntülü) Van YYÜ'de yaban hayvanları için doğal yaşam alanı oluşturuldu

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde oluşturulan doğal yaşam alanında tedavi edilen yaban hayvanları, rehabilitazasyonun ardından doğal yaşama salınıyor. YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, yaban hayvanlar için doğal yaşam alanı oluşturduklarını anlatarak, tedavileri tamamlanan bazı yaban hayvanların kendiliğinden doğal alanlarına döndüklerini söyledi. Van, Siit, Hakkari ve Bitlis'te yaralanan yaban hayvanları getirildikleri Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde oluşturulan doğal yaşam alanında tedavi ediliyor. Tedavinin ardından da 54 dönümlük alanda rehabilitasyona alınıyor. Şu anda rehabilitasyon alanında bulunan ve her türlü bakımları yapılan 1 dağ keçişi, 1 kızıl akbaba, 1 kaya kartalı, 4 şahin ve 1 leylek de doğal yaşama gidecekleri günü bekliyor. Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, yaban hayvanlarını yeniden doğaya kazandırmak için yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi. YYÜ yerleşkesinde bulunan 54 dönümlük alanın, yaban hayvanlarına tahsis edildiğini belirten Prof. Dr. Aslan, "Bu alanda yaban hayvanları hastanesi, hospitalizasyon bölgesi ve rehabilitasyonu için gerekli bütün bölümler oluşturuldu. Çeşitli sebeplerle doğal ortamında yaşamını sürdüremeyen yaban hayvanları bize getiriliyor. Bizler de bunları ilk etapta tedavi merkezimize alıyoruz. Muayenede yaban hayvanlarının rehabilitasyonunda bir problem varsa acil yardım yapılmakta, ardından da hospitalizasyon bölümünde misafir edilmekte" dedi. Tedavileri tamamlanan hayvanların mevsimine göre doğal yaşama salıverildiğini kaydeden Prof. Dr. Aslan, "Hiç insan eli değmemiş hayvana yaban hayvanı denir. İnsan eli değdiği zaman yaban hayvanlığından çıkar. Dolayısıyla biz, yerleşkemizde minyatür bir yaban hayat oluşturduk. Halen mekrezimizde bulunan yaban hayvanları da kısa süre sonra doğaya bırakılacak. Tedavileri tamamlanan bazı hayvanları ise sağlıklarına kavuştuktan sonra kendiliğinden doğal yaşam alanlarına dönüyor" diye konuştu.