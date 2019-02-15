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(Görüntülü) Van ve Bitlis'te 323 yerleşim birimi ulaşıma kapandı

VAN ve Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 323 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapanırken, kar kalınlığının 20 santimetreyi aştığı Van'ın Başkale ilçesinde okullar bugün için tatil edildi. Van ve çevresinde dün akşam...

VAN ve Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 323 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapanırken, kar kalınlığının 20 santimetreyi aştığı Van'ın Başkale ilçesinde okullar bugün için tatil edildi. Van ve çevresinde dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Yoğun kar yağışı Van'a bağlı 50 mahalle ve 110 mezranın, Bitlis'te ise 193 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Kar yağışı Başkale'de ise eğitimi aksattı. Kar yağışının ve sisin halen etkili olduğu ilçede eğitim ve öğretime bugün için ara verildiği açıklandı. Van ve Bitlis'te kapalı olan 323 yerleşim biriminin yolunun açılması için yoğun bir çalışma başlatıldı.

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