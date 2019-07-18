(Görüntülü) VAN KAÇAK GÖÇMENLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS KAZA YAPTI-5 (RÖPORTAJ)
18 Temmuz 2019 Perşembe 13:23
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