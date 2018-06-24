(Görüntülü) Van, Hakkari ve Bitlis'te, oy verme işlemi başladı

CUMHURBAŞKANI ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Van, Bitlis ve Hakkari’de oy verme işlemi saat 08.00'de başladı. Van'da 640 bin 586 seçmen için 2 bin 51, Hakkari'de 168 bin 258 seçmen için 510, Bitlis'te ise 198 bin 510 seçmen için 788 sandık kuruldu. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı her üç kentte, vatandaşlar, saat 08.00'den itibaren oylarını kullanmaya başladı. Sabahın erken saatleri olmasına rağmen katılımın yüksek seviyelerde olduğunu gözlendi. Van, Hakkari ve Bitlis'te oy kullanma işlemi saat 17.00'da sona erecek. Seçimler nedeniyle güvenlik güçlerinin gerekli tedbirleri aldıkları belirtildi. Yetkililer, oy verme işlemleri sırasında vatandaşların hiç kimsenin ya da oluşumun, baskı, tehdit ve etkisi altında kalmadan, özgür iradelerine göre tercihlerini yapmalarını, ayrıca yaşanacak olumsuzlukların bildirilmesi için 155 Polis İmdat, 156 Jandarma ve Valilik seçim kriz merkezlerine bilgi vermeleri istendi.