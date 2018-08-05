(Görüntülü) Van Gölü'ne farkındalık için düzenlenen bisiklet turu devam ediyor

VAN Gölü Aktivistleri Derneği, Van Gölü’nün turizme kazandırılması ve farkındalık oluşturmak amacıyla göl etrafında bisiklet turu düzenliyor. Van Gölü Aktivistleri Derneği tarafından organize edilen bisiklet turu etkinliğine, Bitlis’in Adilcevaz ilçesinden start verildi. 'Van Denizini Pedallıyoruz' sloganı ile başlayan, 4 gün boyunca sürecek olan 1'inci Ulusal Van Denizi Bisiklet Şenliği'ne katılan 50 sporcu, yaklaşık 450 kilometrelik yolu kamp yaparak bisikletle tamamlayacak. Ülkenin farklı kentlerinden gelen bisiklet tutkunları ve doğaseverler, Adilcevaz’dan başlayarak sırasıyla göle kıyısı olan Erciş, Muradiye, Van, Edremit, Gevaş, Tatvan ve Ahlat’ın tarihi ve doğal güzelliklerini görme imkanı bulacak. Bisikletle Erciş'ten Muradiye'ye gelen aktivistler, birinci günün akşamında Muradiye Şelalesi'ne gelerek geceyi geçirmek için burada kamp kurdu. Sporcuları İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden Başkomiser Fatih Öner karşıladı. Van Gölü Aktivistler Derneği Başkanı Erdoğan Özel, bisikletle yaklaşık 90 kilometre yolu kat ederek Muradiye Şelalesi'ne geldiklerini belirterek, "1'inci Van Denizini Pedallıyoruz etkinliğini ulusal çapta yaptık. Yaklaşık 50 kişilik bir gurubuz. Türkiye'nin değişik illerinden guruplar halinde arkadaşlar gelmişler. Amacımız Van denizini, tarihi özellikleriyle, doğal ve kültürel özellikleriyle tanıtmak istiyoruz. Onun için bu organizasyonu yaptık, 5 gün sürecek, 4 gece konaklayacağız. İlk konaklama gecemiz Muradiye Şelalesi'nde olacak. İkinci gecemiz Van Kalesi'nde olacak. Van'a doğru gittiğimizde ikinci gün Türkiye'de sadece Van Denizi'nde olan mavi bayraklı plaja da uğrayacağız. Yani buradaki amacımız, buradaki tüm güzellikleri birer birer tanıttırmak, bölgemizdeki tüm tarihi ve turistik yerleri gezip misafirlerimize tanıtıp bir farkındalık oluşturmak, Nemrut gölündeki kraterleri görüp farkındalığımızı oluşturacağız. Güzel bir etkinlik oluyor. Bu gezimiz bölgemizi tanıtmak konusunda amacına ulaşacaktır" dedi. Mehmet Hasdemir isimli sporcu ise, "Biz üç kişilik bir grup olarak Sivas'tan katıldık. Buraya geliş amacımız, Van denizinin mavi kalmasına dikkat çekmek. Güzel bir etkinlik oldu, şu an yapılan etkinlik amacına ulaşmak üzere. Diğer amacımız buradaki hem tarihsel, hem de kültürel değere dikkat çekmek. Bu etkinlikler devam edecek. Van Gölü, Türkiye'nin en büyük gölü, yerel halkın dediği gibi Van denizi. Bu etkinliğimize 13 ayrı ilden gelen sporcu arkadaşlar var. Herkesin buraya geliş amacı, hem görmek, hem gezmek en önemlisi de Van Gölü'nün temiz kalması, mavi kalmasına dikkat çekmek" diye konuştu. Grup, geceyi Muradiye Şelalesi'nde geçirdikten sonra sabah kahvaltıdan sonra ilçeden ayrıldı.