Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi olup ifade verdi
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi...
Hindistan'da 6.1 büyüklüğünde deprem
Hindistan'da 6.1 büyüklüğünde deprem
Kılıçdaroğlu, YSK'nın KHK kararını değerlendirdi
Kılıçdaroğlu, YSK'nın KHK kararını değerlendirdi
Bahçeli'den, TBMM töreninde çarpıcı açıklamalar
Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na baldırıyla ilgili konuştu

(Görüntülü) Van Gölü'nde kaçak avlanan 250 kilo inci kefali ele geçirildi

Van'ın İskele ve Kale bölgesindeki Van Gölü kıyısında ağa takılı 100'ü canlı, toplam 250 kilo inci kefali balığı ele geçirildi. Canlı balıklar Van Gölü'ne bırakırken, ölü ele geçirilen balıklar ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü...

Van'ın İskele ve Kale bölgesindeki Van Gölü kıyısında ağa takılı 100'ü canlı, toplam 250 kilo inci kefali balığı ele geçirildi. Canlı balıklar Van Gölü'ne bırakırken, ölü ele geçirilen balıklar ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Van'da jandarma ekipleri, 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında av yasağı getirilen inci kefalinin neslinin korunması amacıyla gece gündüz nöbet tutuyor. Jandarma Sahil Bot Timi, Van'ın iskele bölgesi ile Van Kalesi bölgesi arasında kaçak avcılık yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Van Gölü'ne atılmış 500 metre uzunluğunda misina ağı, bu ağa takılı 100'ü canlı toplam 250 kilo inci kefali ele geçirdi. Canlı balıklar Van Gölü'ne bırakılırken, 150 kilo ölü balık ve misina ağı ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Jandarma, yasak dönemde inci kefalinin korunmasına yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328