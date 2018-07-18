(Görüntülü) Van Gölü manzaralı paintball keyfi

VAN'ın Edremit Belediyesi tarafından kısa süre önce açılan Van Gölü manzaralı 'paintball' (Boya topu) oyun sahası, stres atmak isteyenlerin ve grup halinde eğlenmek isteyenlerin uğrak yeri oldu.



​Sahil bandı projesi, halk plajı ve binicilik merkezi gibi turizm alanında yaptığı çalışmalarla adını duyuran Edremit Belediyesi, bu kez de farklı bir etkinlikle Van'daki ve bölgedeki ziyaretçilerini bekliyor. İlçe belediyesi tarafından, daha önce atıl halde bulunan Eski İhtisas Hastanesi'nin bulunduğu yerde paintball oyun sahası açıldı. Türkçede boya topu olarak bilinen, rakip takımların içi boya ile dolu olan minik jelatin ya da plastik topların kullanıldığı silahlarla birbirlerini vurması üzerine kurulan, belli bir parkur içinde oynanan takım ve strateji oyunu paintball, Edremit'te de yoğun ilgi görüyor.



Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, kentteki gençlerin talep etmesiyle paintball oyun sahası açtıklarını belirterek, "Atıl durumda olan alanı, böyle bir hizmet için değerlendirdik. Burada vatandaşlarımız Van Gölü'ne, Süphan Dağı'na karşı bu harika manzaralı alanda paintball oynuyor. Vanlı kardeşlerimiz, genç kardeşlerimiz veya ruhu genç kardeşlerimiz gelip burada spor yapabilirler. Paintball eğlenceli ve keyifli spor dallarından biri. Paintball kurallarına ve güvenlik önlemlerine uyulduğunda ciddi efor harcatan bir spor dalı. Burası açıldığı günden beri çok yoğun ilgi gördü, ilgi görmemesi de mümkün değil. Van Gölü'ne nazır böyle kaç yer var ki? Biz gençlerimizin taleplerini değerlendirerek buraya paintball sahamızı açtık. Gençlerimiz 'bize yönelik hizmetler yapın, faaliyetler yapın' demesiyle biz burayı açtık. Edremit, sadece Van'ın değil, bütün bölgenin vitrini konumundaki turizm potansiyeli çok yüksek bir ilçedir. Yeşiliyle, deniziyle, tarihi ve turistik yerleriyle harika bir konuma ilçemiz bu tür ilgi çekici yerlerle kendini daha da çok gösteriyor. Bu tarz hizmetleri vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Biz yaptığımız bütün hizmetleri sosyal belediyecilik anlayışı ile yapıyoruz. Buraların kar gütme amacı yok. Batı illerimizde 70-80 TL olan Paintball'ı biz burada kişi başı 25 TL'den vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz. Paintball alanımız yaz kış 12 ay boyunca açık" dedi.



Kaymakam Çiçekli, Edremit'in turizm olarak sadece Van'a, bölgeye değil, komşu ülkelere de hitap ettiğini ifade ederek, "Edremit belediyesi olarak ilçemizin turizm alt yapısını oluşturarak bölgemizin turizm nimetlerinden faydalanması sağladık. Sırasıyla Edremit Sahil Bandı projemizi, iki halk plajımızı, piknik ve mesire alanlarımızı, binicilik merkezimizi, kamp, karavan merkezi ve bunun gibi birçok yatırımı hayata geçirdik. Bu yatırımlarla kentimizdeki ilgi çekici noktaları arttırmaya gayret gösteriyoruz" diye konuştu.



Bedirhan Karademir isimli vatandaş ise, "Van Gölü manzarasında böyle bir aktivitenin olması çok güzel, böyle bir ortamda ve manzarada bu heyecanı yaşamak çok farklı. Arkadaşlarımızla beraber hafta sonu ya da hafta içi gelip paintball oynuyoruz ve üzerimizdeki iş stresini burada atıyoruz. Kim buna sebep olduysa, gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

