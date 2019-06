(Görüntülü) Van Gölü için pedal çevirip, çöp topladılar

VAN Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından ilan edilen 'Van Gölü Havzası Farkındalık Günleri' etkinlikleri kapsamında, Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ın da aralarında bulunduğu onlarca kişi, bisikletle tur attı, sahil kenarında çöp topladı.



'Van Gölü Havzası Farkındalık Günleri' etkinliğine Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Erkan Akın, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanı Cemil Komi, Daire Başkanları, Vangölü Aktivistleri ve Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri katıldı.



Kent Merkezi'ndeki Cumhuriyet Caddesi'nde biraraya gelen onlarca kişi, 'Van Gölü Nefesimizdir' yazılı tişört ve şapkalarla bisikletlere binerek, İskele Caddesi’nden İskele sahiline kadar pedal çevirdi. Sahilde son bulan bisiklet turunun ardından, Büyükşehir Belediye Başkanı Ertan, kampanyaya katılanlarla birlikte sahilde çöp topladı. Toplanan çöpler, Büyükşehir Belediyesi’ne ait araçlarla çöp toplama merkezine götürüldü.



VAN GÖLÜNÜN 25 YILLIK ÖMRÜNÜN KALDIĞINI SÖYLENİYOR



Büyükşehir Belediye Başkanı Ertan, Van Gölü'nün yaşatılması için hafta boyunca çeşitli etkinlik ve çalıştay düzenlendiğini hatırlattı. Bilim insanlarının Van Gölü'nün 25 yıllık ömrü kaldığına dair tespitleri olduğunu belireten Ertan şöyle konuştu:



"Van Gölü’nün yaşatılması için arıtma tesisinin bir an önce hayata geçirilmesi, mevcut olan arıtma tesislerinin de gözden geçirilip tam kapasiteyle çalıştırılması gerekiyor. Van Büyükşehir Belediyesi olarak, biz üzerimize düşen yükümlülükleri yerine getirmeye gayret ediyoruz. Ancak, bu anlamda çok ciddi sıkıntılar da yaşıyoruz. Özellikle mevcut ileri biyolojik arıtma tesisi yapımı işi bu konunun en baş aktörlerinden birisidir. Tüm kamuoyunun bu anlamda duyarlı olmasını bekliyoruz ve çağrıda bulunuyoruz. Bu anlamda farkındalık yaratmak, halkımızı ve kamuoyunu harekete geçirmek için ‘Van Gölü Havzası Farkındalık Günleri’ kapsamında Büyükşehir Belediyemiz öncülüğünde çeşitli etkinlikler yapılıyor. Bugün de temizlik kampanyası ve ‘Van Gölü İçin Pedalla’ sloganıyla etkinlikler düzenlendi. Kamuoyunun bilmesi gerekir ki; Van Gölü kirlenmiş ise hepimizin el birliği ile kirlenmiştir. Bu anlamda sorumluluk hepimize aittir. Van Gölü’nün temizliği, doğamızın korunması siyaset üstü bir meseledir. Biz bugün bir öncelik yapmaya gayret ederek, bir öncü olmaya çalışarak ‘Van Gölü Nefesimizdir’ sloganıyla Van Gölü için bir seferberlik başlattık. İlk günden beri kampanyamızın gerek sosyal medyada gerekse de kamuoyunda yarattığı etkiden oldukça mutluyuz ve umutluyuz. Çok önemli tepkiler aldık. Çok güzel sözler işittik ve ciddi destekler aldık. Bu anlamda düzenlediğimiz etkinliklerimizin yanında bir de Van Gölü çalıştayı düzenledik. Bu çalıştaya Van’daki STK ve kurum temsilcilerini de davet ederek, Van Gölü için ne yapmamız gerektiğini detaylı olarak irdeledik. Çalıştayın sonuç bildirgesini kampanyanın son günü kamuoyuna deklare edeceğiz. Ayrıca bu bildirgeyi basın aracılığıyla imzaya da açıyoruz. Biz özellikle Van Gölü’ne kıyısı olan bütün belediyelerin de bir eylem planı hazırlanması için aktif rol almasının sağlanacağı bir yapı oluşturmak istiyoruz."



VAN GÖLÜ'NDEKİ KİRLİLİĞİN ÖNÜNE GEÇMELİYİZ



Van Gölü'ndeki kirliliğin önüne geçilmesi gerektiğini anlatan Ertan, "Bu anlamda bizim acelemiz var, kaybedecek bir saniyemiz bile yok. Her an, her saniye Van Gölü kirlenmeye devam ediyor. Van Gölü ölüyor. Bunu açıkça belirtmemiz gerekir. Van Gölü ölürse, hayat durur. Burada coğrafyamız ölür, doğamız ölür ve geriye dönüşü de yoktur. Bu tehlike konusunda herkesin duyarlı olması gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi olarak, kendi üzerimize düşen sorumluluğu üstleniyor ve adım atmak için herkesi elbirliği ile dayanışmaya ve bir seferberlik ruhuyla gayret etmeye davet ediyoruz. Bu çağrımız herkesedir. Bütün canlılar için, hayatımız için, geleceğimiz için 600 yıllık geçmişimizden miras olarak devraldığımız bu güzelliği çocuklarımızın da görmesi için, geleceğimizi yaşatmak için hepimiz sorumluyuz" diye konuştu.