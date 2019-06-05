(Görüntülü) Van'daki otellerde yer kalmayınca misafirhaneler açıldı

İRAN'dan Ramazan Bayramı tatilini geçirmek ve alışveriş yapmak için Van'a gelen ve otellerde yer bulamayan turistler, Büyükşehir Belediyesi tarafından misafirhanelerde ağırlandı.



Bayram tatilini değerlendirmek için Van'ı tercih eden İranlı turistler, esnafa ikinci bayramı yaşattı. Ramazan Bayram'ından bir gün önce Van'a gelmeye başlayan İranlılar, otelleri doldururken, gündüzleri de mağazalarda alışveriş yaptı. Kentteki otellerde ve öğretmenevlerinde yer kalmayınca da Van Büyükşehir Belediyesi devreye girdi.



Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren refakatçi misafirhanesi, bayram tatili için kente gelen ve otellerde yer bulamayan İranlı turistleri misafir etmeye başladı. Yoğunluktan dolayı kentteki otellerde yer bulamayan İranlı turistler, Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüslerle şehir merkezinden alınarak Sosyal Hizmetler ve Yardımlaşma Daire Başkanlığı'na bağlı refakatçi misafirhanesine getirildi. Çoğunluğunu ailelerin oluşturduğu yaklaşık 100 İranlı turist burada odalara yerleştirildi.



Bayram tatili için geldikleri Van'da otel bulamadıkları için mağdur olduklarını anlatan İranlı turistler, kendilerini misafirhanede ağırlayan Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti. Kente ekonomik anlamda büyük katkı sağlayan İranlı turistleri Van'da görmekten büyük mutluluk duyduklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Bedia Özgökçe ve Eşbaşkanı Mustafa Avcı, kente gelen her turistin değerli olduğunu ve turistlerin mağdur olmaması için misafirperverlik örneği olan çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

