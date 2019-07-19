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(Görüntülü) Van'daki göçmen faciasında sürücü toprağa verildi, yaralıların tedavisi sürüyor (3)

CENAZELER ADLİ TIP KURUMU'NDA Van'ın Özalp ilçesinde dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden 16 kaçak göçmenin cenazesi otopsileri yapıldıktan sonra Van Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü'ndeki cenaze saklama dolaplarına konuldu....

CENAZELER ADLİ TIP KURUMU'NDA Van'ın Özalp ilçesinde dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden 16 kaçak göçmenin cenazesi otopsileri yapıldıktan sonra Van Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü'ndeki cenaze saklama dolaplarına konuldu. BU YIL 70'TEN FAZLA GÖÇMENİN OTOPSİSİ YAPILDI Kazada hayatını kaybedenler arasında kadın, çocuk ve bebeklerin de olduğunu belirten Adli Tıp Kurumu Şube Müdürü Doktor Bedir Korkmaz, "Hayatını kaybedenlerin çoğunluğu kadındı. Aralarında 2 tane bebek ve 5 tane de çocuk vardı ve ağırlıklı olarak kadındı. Biz hayatını kaybedenlerin otopsi işlemlerini yaptık ve cenaze bekleme dolaplarına aldık. Kimliklendirme konusunda DNA'larını aldık. Kimlik tespitlerinin ardından ilgili ülkelerin konsolosluklarına bildirilecek. Eğer geri dönüş alabilirsek, cenazeleri teslim edeceğiz. Eğer cenazeleri teslim alan olmazsa, 15 günlük yasal bekleme sürecinin ardından belediyelere teslim ederek kimsesizler mezarlığında toprağa verilecek. Biz 2019 yılı içerisinde 70'den fazla kaçak göçmen cenazesinin otopsisini yaptık" dedi. BAZILARININ SAĞLIK DURUMU CİDDİ ​Yaralı kaçak göçmenlerden 22'sinin Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'nde, 22'sinin Van YYÜ Araştırma Hastanesi'nde, 5'inin özel hastanelerde, 1'inin ise Erzurum'da tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Bazı yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu kaydedildi.

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